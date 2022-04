Führung verspielt

In der Fußball-Landesliga hat die SG DJK/ASV Eppelheim die Auswärtspartie beim ASC Neuenheim mit 2:3 verloren. In einem ausgeglichenen Spiel dauerte es einige Zeit, bis es an Tempo zunahm. Die erste Großchance hatte der Gastgeber, aber SG-Schlussmann Dominik Machmeier blieb gegen Ben-Richard Prommer Sieger. Nach einem Abwehrfehler schnappte sich Patrick Greulich den Ball und schoss zum 0:1 für Eppelheim ein. Als schon alle mit dem Halbzeitpfiff rechneten, verschätzte sich die Eppelheimer Abwehr und Lucas Ring nutzte die Chance zum 1:1-Ausgleich.

Die ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte gehörten Neuenheim: Zunächst vergab Levin Sandmann, bevor Marcel Hofbauer einen schnell ausgeführten Freistoß sicher verwandelte (53.) – bereits eine Minute später war dann Sandmann zur Stelle und markierte mit einem platzierten Schuss das 3:1. Die Gastgeber schalteten eine Gang runter und Eppelheim kam wieder besser ins Spiel. Als Joel-Jeremias Hildebrandt auf 3:2 (75.) verkürzte, warfen die Gäste alles nach vorne. Neuenheim rettete den Sieg aber über die Zeit. ms

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier – Jansen (80. Uebele), Berete, Karl, Hlawatsch, Lehr (Rittmeier), Steffen, Domingos, Schleich, Bauer, Greulich (70. Hildebrandt).

