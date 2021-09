Für Boris Pastler geht es nur um den Ligaverbleib

Der TTC Ketsch steht in der Männer-Verbandsliga vor einer schwierigen Saison. Das erwartet zumindest Mannschaftsführer Boris Pastler. „Wir können zwar auch stärkere Mannschaften ärgern, aber in erster Linie geht es um den Ligaverbleib“, so Pastler, der ab Februar wegen eines Auslandssemesters im Zuge seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur ausfällt. Auch Robin Maier steht aufgrund seines Masterstudienganges nicht immer zur Verfügung.

Die bisherige Nummer eins, Alexander Krieger, ist nach Oftersheim gewechselt, es ist aber unklar, ob er wegen Meniskusproblemen spielen kann. Josef Stauber ist aus Italien zurückgekehrt, Roman Nagurski rutscht dadurch in die zweite Mannschaft zurück.

„Die große Frage wird sein, wie sind die Leute drauf nach Corona“, sagte Boris Pastler. Im Winter sei die Halle komplett geschlossen gewesen, erst im Mai/Juni konnte trainiert werden. Da nur zehn Leute in die Halle durften, konnte auch kein Systemtraining stattfinden. „Ich habe einen Lehrgang veranstaltet“, berichtete Pastler, der nun das Training übernommen hat.

Von den Gegnern ist nominell die TG Eggenstein am stärksten aufgestellt. Sie baut seit Jahrzehnten auf das obere Paarkreuz mit dem ehemaligen Ketscher Martin Knoll (2077 TTR-Ranglistenpunkte) und Bernd Griesinger (2044). „Ich sehe Lohrbach, Käfertal, Viernheim und Heidelberg als für uns schlagbar an“, meinte Pastler. Eggenstein und TTV Ettlingen II erwartet er als mögliche Titelkandidaten.

Punktgewinn möglich

Ketsch startet an diesem Samstag gegen die TTG Kleinsteinbach/Singen. „Kevin Valentin hat gute Aufschläge, die anderen kenne ich nicht so gut“, meinte die Nummer zwei des TTC. Für ihn ist je nach Aufstellung die Chance auf einen Punktgewinn da.

TTC: Robin Maier (1942 TTR-Punkte), Boris Pastler (1899), Elias Hartmann (1891), Josef Stauber (1858), Eduard Pogostkin (1835), Sandro Siegmund (1827), Lukas Wehland (1780).

Info: TTC Ketsch – TTG Kleinsteinbach/Singen (Samstag, 18 Uhr, Schulturnhalleam Rathaus)