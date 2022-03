Die Lage des TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga der Frauen wird immer bedrohlicher. Mit einem überraschend deutlichen 2:8 beim TV St. Georgen kassierte Ketsch die sechste Niederlage in Folge und bleibt auf dem drittletzten Rang, der am Saisonende die Abstiegsrelegation bedeuten würde.

Das Ergebnis fiel aber zu hoch aus, denn die TTC-Frauen kassierten gleich vier Fünfsatzniederlagen.

...