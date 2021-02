Das Funkeln in den Augen von Adrian Fuladdjusch war im Telefon-Interview natürlich nicht erkennbar, aber die Vorfreude auf die Duelle bei den Bundesliga-Topmannschaften SG BBM Bietigheim am Freitag (Spielbeginn: 19.30 Uhr) und TuS Metzingen am Sonntag (17 Uhr) war dennoch spürbar. Der Trainer der Ketscher Kurpfalz-Bären ist mit seiner Mannschaft mal wieder in der krassen Außenseiterrolle.

Sorgen vor herben Pleiten hat er aber nicht. Er erinnert daran: „Die Spielerinnen haben angefangen Handball zu spielen, um sich mit Weltmeisterinnen, Olympiasiegerinnen und Nationalspielerinnen messen zu dürfen. Ich selbst bin Trainer geworden, um mich mit solchen Größen zu duellieren. Markus Gaugisch (Anm. d. Red.: Trainer von Bietigheim) und Edina Rott (Metzingen) gehören auf jeden Fall zu den besten Coaches in Deutschland, von denen ich mir sicher auch etwas abschauen kann. Das Coaching ist zwar nicht vergleichbar, weil die Mannschaften unterschiedliche Qualität haben, aber ich bin gespannt darauf, wie sie sich in einzelnen Situationen verhalten und welche Entscheidungen sie treffen.“

Wie lange die Vorfreude anhält, wird vom Spielverlauf abhängen. Hatten die Bären im Hinspiel gegen Bietigheim nach einem schwachen Beginn den Rückstand bei neun Toren halten können, gingen sie gegen Metzingen mit 14:35 unter. „Gegen die TuS tun wir uns traditionell schwer, aber gegen Bietigheim haben wir es über weite Strecken ganz gut gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Favoriten in der Anfangsphase Gas geben und dann einen Gang herunterschalten. Genau in diesen Phasen müssen wir zur Stelle sein“, nimmt Fuladdjusch nicht das Endergebnis als Maßstab, sondern einzelne Sequenzen.

Der 33-Jährige muss kreativ werden, wird aber voraussichtlich erst einmal zur siebten Feldspielerin zurückkehren. Im Heimspiel gegen SV Union Halle-Neustadt verzichtete Fuladdjusch zunächst auf dieses taktische Hilfsmittel. Seine Mannschaft, so glaubt er, fühle sich in der Offensive in Überzahl aber deutlich wohler.

Winnewisser schlägt sich tapfer

Das Problem: Die Bären müssen mit Elena Fabritz seit Monaten auf die zweite etatmäßige Kreisläuferin neben Lena Feiniler verzichten. Nachfolgerin Sina Michels verletzte sich ebenfalls und die junge Elena Winnewisser schlägt sich zwar tapfer, hat mit ihren 18 Jahren aber noch nicht die Erfahrung, um sich gegen körperlich meist stärkere Gegenspielerinnen durchzusetzen. Fuladdjusch dazu: „Die Kreis- und die Spielmacherpositionen sind die wichtigsten im Handball. Ich möchte aber nicht darüber reden, wer fehlt. Ich arbeite mit den Spielerinnen, die fit sind. Aber für Elena ist es natürlich ein Glück, dass sie so viele Spielanteile erhält.“

Auch in Bietigheim wird Winnewisser wieder eine Option sein. Katja Hinzmann wird dagegen weiter ausfallen, obwohl die 19-Jährige mittlerweile wieder ins Training eingestiegen ist. Einsätze am Wochenende kommen aber noch zu früh, bestätigte der Cheftrainer, der auch Saskia Fackel zu ihrem Wechsel zu seinem Ex-Club und Liga-Konkurrenten HSG Bensheim/Auerbach beglückwünscht: „Sie wird dort ein super Umfeld vorfinden. Heike Ahlgrimm gehört ebenfalls zu den besten Trainerinnen der Liga und die Halle sowie die Fans sind toll.“

Ob Fackels Wechsel im Saisonendspurt jedoch neue Kräfte bei der Linkshänderin freisetzt, mag der Übungsleiter nicht zu beurteilen. Er freut sich erst einmal auf die Spiele, in denen die Bären als Schlusslicht des Oberhauses mal wieder nichts zu verlieren haben.