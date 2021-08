Für Frauenpower im Fußballalltag

Selbstbewusst auftreten, argumentieren, sich durchsetzen – dafür gibt das Seminar „Trau Dich! Frauenpower im Fußballalltag“ am Samstag, 4. Dezember, Informationen, Tipps und praktische Übungen. Das Tolle: Es fällt keine Teilnahmegebühr an, die Kosten werden vom Badischen Fußballverband getragen.

Ob als Jugendleiterin oder Vorstandsmitglied im Verein, als Kreis- und Verbandsmitarbeiterin oder als Schiri – nach wie vor ist es für Mädchen und Frauen im Fußball nicht immer ganz einfach, gehört zu werden, sich Anerkennung zu verschaffen und sich gleichberechtigt durchzusetzen, schreibt der Badische Fußballverband in seiner Pressemitteilung. Zur Stärkung der Frauen, die in Vereinen, Fußballkreisen und im Verband aktiv sind, bietet er daher ein Persönlichkeitstraining unter dem Motto „Trau Dich!“ an.

Die Teilnehmerinnen erhalten vielfältige Anregungen, um sich mutig im (Fußball-)Alltag durchzusetzen und so (noch) mehr Akzeptanz und Respekt zu erfahren. Die erfahrene Personaltrainerin Ingrid Fitterer gibt hilfreiche Tipps für konkrete Situationen, erklärt verschiedene sprachliche und nichtsprachliche Techniken und lässt in Übungsphasen Zeit zum individuellen Ausprobieren. Sie setzt vielfältige Impulse, um sich im Sport und Berufsalltag mit den eigenen Stärken und Talenten klarer zu positionieren. Grenzen werden ausgelotet, Potenziale geweckt und die Muskulatur ausprobiert.

Ingrid Fitterer berät mit ihrem „solution center“ seit 21 Jahren. Sie gilt als äußerst erfahren als Coach und Sportlerin und geht mit großer Leidenschaft und Freude ihre Kurse an. „Mit Lachen motivieren und die Freude am Tun übertragen“, ist ihr Motto.

Das Seminar findet am Samstag, 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe statt. Es stehen 18 Plätze zur Verfügung. Sollten mehr Bewerbungen eingehen, wird eine Jury über die Aufnahme entscheiden. zg

Info: Zur Anmeldung geht es über diesen Link: https://www.dfbnet.org/coach/goto/education/offers/details/0123456789ABCDEF0123456700004180/02FEIRHDL4000000VS5489B6VS7IE2HK