Für Lennart Krayer geht’s bergauf

Das schwäbische Albstadt war ein gutes Pflaster für Radsportler Lennart Krayer. Der Junioren-Weltmeister vom vergangenen Jahr zeigte in seinem ersten U23-Weltcup ein starkes Rennen und kam auf den 25. Platz.

AdUnit urban-intext1

„Meine Kollegen vom letzten Jahr sind schon in den Top 20 unterwegs“, sagte der 19-jährige Schwetzinger, der für das Lexware-Mountrainbike-Team startet, und ergänzt: „Da sollte schon noch was gehen, aber für jetzt bin ich zufrieden“.

Lennart Krayer fuhr das Rennen von Anfang an offensiv an. „Man merkt, dass die anderen deutlich älter sind und viel mehr Erfahrung haben. Da geht’s für mich drum, einfach mitfahren zu können.“ Sein Mitstreiter Thore Hemmerling, der sich noch im Formaufbau befindet, kam auf Position 89 ins Ziel. Nun freut sich Lennart Krayer auf das kommende Wochenende: Es geht zum nächsten Weltcup in Nove Mesto in Tschechien. zg/kaba/ali