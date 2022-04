Für Sommersaison gerüstet

In der Winter-Hallenrunde 2021/22 im Bezirk 1 des Badischen Tennisverbandes) holte die Herren-40-Mannschaft des TTC Waldhaus (mit Sitz in Neulußheim) erneut den Bezirksmeistertitel.

Novum dieser Spielrunde war, dass von Sechser- auf Vierermannschaften (wohl nicht zuletzt auch den erschwerten Corona-Bedingungen geschuldet) reduziert worden ist. Mit den Ergebnissen 5:1 gegen TC Plankstadt, 3:3 bei MTG BW Mannheim, 5:1 gegen TSV Pfaffengrund, 6:0 gegen Astoria Walldorf/TSG Bruchsal und TKGW Mannheim sowie 2:4 gegen TC RW Wiesloch setzte sich das Team vom Waldhaus am Ende knapp (durch mehr gewonnene Matches) vor dem punktgleichen Dauerrivalen aus Wiesloch durch.

Zum Einsatz kamen dabei die Spieler Joaquin Avila, Thomas Bartl, Matthias de la Roche, Michael Czernich, Raphael Gebhardt, Michael Graf, Frank Imhof, Nico Keller, Dominik Klee, Thiel Kohpeiß, Christian Sand und Florian Spribille.

So blickt der neu firmierte Verein TTC Waldhaus auf eine erfolgreiche und auch lang gedehnte Wintersaison zurück, die er als wichtige Vorbereitung auf die Sommersaison in der Badenliga nutzen wollte. In der höchsten Spielklasse des Verbandes sieht sich die Mannschaft allerdings sehr schweren Herausforderungen (unter anderem gegen Singen, Donaueschingen, Ketsch und Leutershausen) gegenüber, sodass sich das Team um Mannschaftsführer Sand eher als Außenseiter mit einer minimalen Chance auf Klassenerhalt einzustufen weiß. Doch den Kampfgeist will man auch in diesem Jahr wieder großschreiben. dk