Für Trainer López eine Reise in Vergangenheit

Der SV Rohrhof spielt am kommenden Wochenende in der Fußball-Kreisklasse A1 gegen den SV 98/07 Seckenheim. Auch wenn der 100-Jahr-Klub zuhause antritt, ist es für einige Spieler und Trainer Andrés Medina López doch eine Reise in die Vergangenheit. Sechs Spieler und auch der Coach selbst standen vor einigen Jahren noch in der Verantwortung beim SV 98/07 Seckenheim.

Dieser spielt die Bedeutung der Partie aber enorm nach unten. „Für mich ist das kein besonderes Spiel. Von meiner damaligen Mannschaft ist meines Wissens nur noch ein Spieler übrig“, sagt Medina López. Für den Spanier und sein Team gilt es, gegen den von einigen hoch gehandelten SV 98/07 Seckenheim einen Fehlstart zu vermeiden. Bei der TSG Rheinau waren die Rohrhöfer am ersten Spieltag mit 1:4 etwas unter die Räder geraten.

Matchplan früh unbrauchbar

Bereits nach elf Minuten und der Roten Karte gegen Fred Lorenz war der Matchplan über den Haufen geworfen. Auch wenn sich Medina López in Rheinau sicherlich etwas ausgerechnet hat, so kam die Niederlage für ihn nicht überraschend. „Die Mannschaft hat gedacht, dass sie schon weiter ist. Wir hatten in der Vorbereitung auch immer genug Leute im Training, aber insgesamt war ich dennoch nicht ganz zufrieden“, blickt er zurück. „Ich habe der Mannschaft aber vor dem Rheinau-Spiel in einer Teamsitzung gesagt, dass ich uns nicht unter den ersten drei sehe.“

Immerhin kann der Neutrainer aktuell auf einen Großteil seines Kaders zurückgreifen, personelle Engpässe wie bei anderen Vereinen in der Liga sind derzeit kein Thema – auch wenn er für die kommende Aufgabe zwei Spieler wegen deren Rotsperren ersetzen muss. „Wir haben einen Kader von 21 Mann und ich hatte in Rheinau acht Spieler auf der Bank. Jetzt haben diejenigen eine Chance, die hintendran stehen“, sagt Medina López. Den SV 98/07 Seckenheim kann der Rohrhöfer Trainer schlecht einschätzen. „Sie haben ehemalige Verbandsliga-Spieler in ihren Reihen, aber man weiß nie, wer von ihnen spielt“, so Medina López.

Seinen Saisonauftakt vergolden möchte zeitgleich die Spvgg 06 Ketsch II, die den ASV Feudenheim empfängt. Auch der SV Altlußheim ist mit einem Sieg gestartet und erhofft sich gegen den FC Türkspor Mannheim II ebenfalls etwas Zählbares. Einen Fehlstart vermeiden will hingegen der SC Olympia Neulußheim, der den ebenfalls punktlos gestarteten FK Bosna Mannheim empfängt. Eine Nagelprobe wartet hingegen auf die SG Oftersheim gegen die TSG Rheinau.