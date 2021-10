Region.. Die Spiele der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar werden am Wochenende bereits um 14.30 Uhr angepfiffen. Dabei erwartet der SV 98 Schwetzingen am Samstag das Tabellenschlusslicht TSV Steinsfurt. Am Sonntag trifft der FV Brühl trifft auf heimischen Gelände auf VfB St. Leon, die SG ASV/DJK Eppelheim empfängt die SG Heidelberg-Kirchheim und die Spvgg 06 Ketsch muss zu den Freien Turnern Kirchheim

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1