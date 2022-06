In dieser Woche wurde der Rahmenterminkalender für die Fußballsaison 2022/23 veröffentlicht. Demnach bildet der Fußball-Kreispokal den Startschuss in den Pflichtspielbetrieb.

Am 31. Juli mit der ersten und am 7. August mit der zweiten Runde wird schon die erste Selektion durchgeführt. Die dritte Runde geht innerhalb einer Englischen Woche am 31. August über die Bühne, am 28. September

...