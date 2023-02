Fußballer Simon Engfer vom SV 98 Schwetzingen spendet Knochenmark

In einer Zeit, in der die Gesellschaft immer mehr auseinander zu driften droht und der Egoismus immer stärker in den Vordergrund zu rücken scheint, ist es gut zu wissen, dass es noch Menschen gibt, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, zu helfen, wenn es um das Leben von anderen geht. Die Rede ist von Simon Engfer, dem Mannschaftskapitän der zweiten Mannschaft des SV 98

...