Futuro kratzt an der Perfektion

Bevor am vergangenen Wochenende endlich die Tänze der Formationen und Duos ihre Premieren auf der Turnierbühne feiern durften, waren noch einmal die Solistinnen und Solisten des TSV GymTa-Session Altlußheim an der Reihe. Lucie Diefenbach setzt ihre Erfolgsserie im Schautanz Solo der Schülerklasse fort. Zwei Siege und eine neue persönliche Bestleistung von 280 Punkten bedeuten Platz eins in der Gesamtwertung – und damit eine perfekte Ausgangsposition im Kampf um die begehrten Qualifikationen für die Meisterschaften. Die Favoritenrolle im Solo der Jugendklasse liegt weiterhin fest in Altlußheimer Hand, denn Mathilde Vuolo bestätigt ihre starke Form mit zwei Siegen bei den ersten beiden Wettkämpfen im neuen Jahr eindrucksvoll.

In der Hauptklasse hingegen hätte es für Monia Petry und Shawn Gallmon nicht besser laufen können. Monia brachte zweimal eine Performance der Extraklasse auf die Bühne und glänzte mit zwei Siegen. Shawn, wohlgemerkt erst seit Ende Oktober im Solotraining, knackte bei seinem einzigen Start im Jahr 2023 die 290er-Punktemarke. Die Qualifikationen zur deutschen Meisterschaft sollte für beide jetzt nur noch reine Formsache sein.

Dann war es endlich auch für die Formationen und Duos des TSV soweit mit dem ersten Auftritt unter den wachsamen Augen der Wertungsrichter. Sehr erfreulich waren die Ergebnisse der Schülerklasse. Mehr als in den Jahren zuvor mussten die Trainerinnen in dieser Saison neue Tänzerinnen ohne Turniererfahrung in die Reihen der erfolgsgekrönten Formation Dancing Elements integrieren. Der Sieg im Schautanz Freestyle zum Auftakt zeigen, dass ihnen dies gelungen ist.

Das erste Mal seit einem Jahrzehnt brachte die GymTa in dieser Altersklasse wieder einen Schautanz Modern auf die Bühne, entsprechend groß war die Aufregung bei allen Beteiligten. Doch die Mädels machten ihre Sache super. Sie durften den Sieg in der 3. Bundesliga bejubeln und machten sogar gleich den Aufstieg in die zweite Liga perfekt.

Zum ersten Mal als Schautanz-Duo bei einem Turnier am Start waren Amaya Tavukcu und Aleksandra Krom. Auch die beiden zeigten bei ihrer Premiere vor Wertungsrichtern eine großartige Leistung und wurden mit und Platz eins belohnt.

Gleich drei Paare schickt die GymTa diese Saison im Schautanz-Duo der Jugendklasse ins Rennen. Mathilde Vuolo und Daniel Benciu machten mit dem Sieg gleich einmal deutlich, dass es ihnen mit den Titelverteidigungen sehr ernst ist. Ganz und gar nicht nach ihrem Geschmack verlief das erste Turnier für Emely Johann und Sophie Reuter. Einige Unsicherheiten schlichen sich in ihre Darbietung ein. Die 278 Punkte reichten letzten Endes zu Platz drei, aber das aktuelle Programm der beiden hat noch viel mehr Potenzial. Mit 269 Punkten und einem vierten Rang starteten Hannah Birke und Emilia Larm solide in ihr erstes Jahr in der höheren Altersklasse.

Als richtungsweisend kann man den Auftritt der Formation Estrellas im Schautanz Freestyle bezeichnen. Hier müssen sich in dieser Saison ebenso viele neue Gesichter in die bestehenden Strukturen der Mannschaft einfügen. Der Sieg zum Auftakt ist unter diesen Gesichtspunkten ein toller Erfolg, auf dem man in den nächsten Trainings aufbauen kann. Im Schautanz Modern kassierten die Dancing Devils einen kleinen Dämpfer. Dass es nicht leicht werden würde, war im Vorfeld klar. Doch etwas mehr als Platz sechs hatten sie sich schon erhofft.

Nach diesem Wechselbad der Gefühle am Samstag, kam es dann zum „Showdown“ für die Hauptklasse am Sonntag. Für Mischell Hohler und Kevin Ulrich ist es die letzte gemeinsame Saison als Schautanz- Duo. Mit der Goldmedaille sind die Weichen gestellt und es deutet alles auf eine erfolgreiche Abschiedstournee hin. Rang drei ging in dieser Konkurrenz an die Vereinskameradinnen Chiara Blotzheim und Jamena John, die aber sicherlich noch mehr zu bieten haben.

Das Turnier-Comeback der Black Devils im Schautanz Modern verlief äußerst erfreulich. Mit Platz drei sicherten sie sich in einer äußerst starken Konkurrenz sogar einen Platz auf dem Treppchen, was im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten war.

Das Highlight des Turniers war aber mal wieder die Formation Futuro. Mit 299 von 300 möglichen Punkten kratzt der Rekordmeister im Schautanz Freestyle bereits an der absoluten Perfektion. Doch damit geben sich die Tänzerinnen und Tänzer nicht zufrieden, das Ziel ist die höchstmögliche Punktzahl.

Für manche verlief der Start ins neue Jahr nicht optimal, es ist noch viel Luft nach oben. Nun heißt es weiterhin, konzentriert und noch härter zu trainieren, damit in zwei Wochen beim Turnier im fränkischen Kürnach der eine oder andere Punkt mehr herausspringt. zg