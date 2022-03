FV 08 auf Zahnfleisch gegen Türkspor

Der FV 08 Hockenheim II kommt in der Fußball-Kreisklasse B1 nach der Winterpause noch nicht so richtig in Tritt. Nur ein Sieg steht in vier Partien zu Buche, zuletzt gab es eine 1:6-Abreibung gegen den Ligaprimus VfL Kurpfalz Neckarau II. „Wir gehen personell etwas auf dem Zahnfleisch. Dafür haben wir bis eine Viertelstunde vor Schluss trotzdem sehr gut mitgehalten“, relativiert FV-Trainer Ever Kassel.

Im Nachholspiel am Dienstag beim FC Hochstätt Türkspor II soll nun zumindest ergebnisseitig die Trendwende eingeleitet werden. Von einem Fehlstart in die Rückrunde will Kassel ohnehin nicht reden: „Wir hatten mit Neckarau II und Schwetzingen II auch zwei sehr starke Mannschaften, die ganz oben mitspielen.“

Am vergangenen Wochenende pausierte der FV 08 II, da der SV Rohrhof II das Spiel aufgrund von Personalproblemen nicht hätte bestreiten können. „Ich habe einer Verlegung zugestimmt, da ich eine sportliche Entscheidung möchte“, verzichtete Kassel darauf, die drei Punkte einfach am grünen Tisch einzusammeln und hob den Daumen für eine kurzfristige Verlegung. wy

