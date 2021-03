Der Fußball-B-Klassist FV 08 Hockenheim II hat seine Hausaufgaben gemacht und setzt seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Trainer Ever Kassel und Co-Trainer Sascha Dörrmann fort. „Die beiden haben in der aktuellen Saison sehr gute Arbeit geleistet“, lobt der Sportliche Leiter des FV 08 Dominik Leiß.

Hinsichtlich der nächsten Saison wurden ebenfalls bereits die Weichen gestellt, so dass die Planungen schon frühzeitig weitgehend abgeschlossen sind. Für Leiß auch ein Verdienst des Duos: „Es wurden bereits einige gute Spieler verpflichtet, A-Jugendliche wurden von den beiden sehr gut integriert und kamen schon zum Einsatz. So stellen wir uns das als Verein vor, sodass wir gerne mit den beiden weitermachen wollen.“

Mit Burak Özgül, Kevin Fritz und nun auch Nico Kube konnte der FV 08 Hockenheim II für die kommende Saison drei Spieler vom SC Olympia Neulußheim II loseisen, die allesamt das Potential zum Stammspieler haben.

An der Spitze mitreden

Lediglich Özgül wird infolge eines Kreuzbandrisses erst einmal wieder in Tritt kommen müssen. „Natürlich haben wir jetzt einen Kader zusammen, der nach unseren Planungen zwei Jahre schneller ging als erwartet. Und mittlerweile ist auch jede Position ohne Qualitätsverlust mindestens doppelt besetzt“, freut sich Dörrmann, für den es keinen Anlass gab, das Engagement bei den Rennstädtern nicht zu verlängern und der die Atmosphäre bei den Verhandlungen lobt. „Wir hatten ein konstruktives Gespräch, sehr angenehm.“

Über die Ziele mit diesem aufgewerteten Kader wollen die Verantwortlichen offiziell nicht reden. Das Wort Aufstieg wird nicht in den Mund genommen, dieses Muss will man über den Damm zum benachbarten VfL abschieben. Klar ist allerdings, dass der FV 08 Hockenheim II in dieser Besetzung sicherlich ein gewichtiges Wort mitreden wird an der Tabellenspitze. Druck solle aber auf jeden Fall nicht aufgebaut werden, so Dörrmann. Unterm Strich könnte das aber der ideale Cocktail für Erfolg sein. wy