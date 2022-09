FV 08 und SC Olympia scheiden aus

Zwei weitere Fußballteams aus unserem Gebiet haben sich am Mittwoch aus dem Mannheimer Kreispokal verabschiedet. Somit sind im Achtelfinale nur die SG Oftersheim und der SV Rohrhof vertreten, die TSG Eintracht Plankstadt könnte mit ihrem Nachholspiel noch nachziehen.

TSV Neckarau – FV 08 Hockenheim 7:1 (3:1)

Der erste Durchgang verlief zwischen den beiden Kreisligisten noch weitgehend ausgeglichen mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der zweiten Spielminute ging der TSV Neckarau durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Nur wenige Sekunden später folgte die Antwort von Mirco Obeldobel, der nach einer Flanke per Volleyschuss ausglich (3.). Mit einem verwandelten Foulelfmeter (16.) und mithilfe des Innenpfostens (38.) stellte Neckarau bis zur Pause auf 3:1. Nach dem 4:1 (64.) für die Gastgeber brach Hockenheim ein und lud die Mannheimer noch zu drei weiteren Erfolgserlebnissen ein (73., 76., 86.).

SC Olympia Neulußheim – TSG Lützelsachsen 1:4 n.V. (1:1)

Die erste Halbzeit gestaltete sich sehr ausgeglichen und es war kein Klassenunterschied erkennbar. In der 30. Minute wurde Lukas Barth auf die Reise geschickt und bediente mustergültig Lucas Jahn, der zum 1:0 einnetzte. Kurz nach Wiederanpfiff kam der Ball zu Lützelsachsens Konstantin Beutel, der am herausstürmenden SON-Schlussmann Philipp Merkel vorbeispitzelte zum 1:1 (50.). Zehn Minuten später freute sich der TSG-Anhang vergeblich, da der Unparteiische den vermeintlichen Treffer zum 1:2 wegen Handspiels aberkannte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit verletzte sich Neulußheims Kapitän Lucas Iglesias, sodass die Heimelf die Verlängerung in Unterzahl spielen musste. Dies machte sich bemerkbar. Moritz Wittenmeier traf aus kurzer Distanz zum 1:2 (100.). Der SON machte nun auf, was Lützelsachsen Räume bot. Erneut Beutel (118.) und Fernando Cabrera (120.) nutzten diese aus und erhöhten auf 1:4. wy