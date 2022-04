FV 08 unterliegt

Am Gründonnerstag waren in der Fußball-Kreisliga zwei Vereine aus dem Verbreitungsgebiet gefordert.

FV 08 Hockenheim – Gartenstadt 1:2 (0:0)

Gleich elf Spieler mussten die Hausherren ersetzen, trotzdem war der FV 08 gut im Spiel. Die beste Chance für Hockenheim hatte Gentrit Zhegrova, dessen Schuss am langen Eck vorbeiflog. Direkt nach der Pause entschied der Unparteiische auf Foulelfmeter für die Gäste, Cem Kuloglu verwandelte sicher. Der FV 08 steckte nicht auf: Mike Koppisch schloss eine schöne Kombination über Max Maier und Luis Humbert zum 1:1 ab. Die Entscheidung dann in der Nachspielzeit: Ein Ball wurde vor das FV-Tor geschlagen, der Linienrichter hob die Fahne und ein VfB-Spieler schoss den Ball dennoch ins Tor. Zur Verwunderung aller und nach Sichtung von Gartenstädter Handyvideos entschied der Schiedsrichter auf Tor für den VfB – 1:2.

Reilingen – Hemsbach 1:1 (1:1)

Die Gäste besser ins Spiel, hatten aber keine Torchancen. Dann gingen die Platzherren durch einen Kopfball von Pascal Schneider nach Freistoß von Michal Strnad in Führung (13.). In der 27. Minute führte ein schön vorgetragener Angriff zum Ausgleich durch Noel Mora Hernandez. Vor der Pause vergab Patrice Bächtel zwei Gelegenheiten (35., 45.). Dazwischen wurde ein Tor von Schneider wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt. Im zweiten Durchgang gab es eine herausgespielte Möglichkeit aufseiten der SG, als in der 70. Minute der Pfosten einen Rückstand für den SC 08 verhinderte. Vier Minuten später beleidigte Damian Maier-Kumpukkattu den Schiedsrichter und sah dafür rot. In der 81. Minute hielt SC-Keeper Ricardo Alonso einen umstrittenen Elfmeter von Evren Türkay. wy/bk

