FV Brühl profitiert

Unfreiwillig war die SpG ASV/ DJK Eppelheim am Wochenende in der Fußball-Landesliga spielfrei. Grund dafür war die Absage des TSV Steinsfurt, der die Partie nicht bestreiten konnte. Da das abgeschlagene Schlusslicht (erst ein Punkt auf dem Konto) damit bereits zum dritten Mal nicht angetreten ist – zuvor schon waren die Punkte in den Partien gegen Türkspor Mannheim und Horrenberg kampflos an den Gegner gegangen – greift nun die Spielordnung des Badischen Fußballverbandes (BFV). Laut den Statuten ist das dritte Nichtantreten innerhalb einer Saison gleichbedeutend mit der Zwangsabmeldung aus dem Spielbetrieb.

Aus diesem Grund werden alle bisher ausgetragenen Partien der Steinsfurter aus der Wertung genommen, was Auswirkungen auf den Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga hat. Während der TSV Kürnbach als Tabellen-14. und damit Inhaber des Relegationsrangs bereits zwei Partien gegen den TSV Steinsfurt ausgetragen hat und nun sechs Punkte abgezogen bekommt, werden dem nur ein Punkt besseren FV 1918 Brühl nur drei Zähler gestrichen – die Brühler hätten die Partie gegen das Schlusslicht noch vor der Brust gehabt und sind nun am vorletzten Spieltag spielfrei. Damit vergrößert sich der Abstand des FV 1918 Brühl auf den Relegationsrang aktuell auf vier Punkte. wy

