FVB III kassiert elf Gegentreffer

Während der FV Brühl III in der Fußball-Kreisklasse B unter die Räder kam, holte sich der SC 08 Reilingen II den zweiten Saisonsieg.

VfL Kurpfalz Neckarau II – FV Brühl III 11:0 (8:0)

Mit dem letzten Aufgebot und nur einem Wechselspieler trat die Brühler „Dritte“ beim Meisterschaftsanwärter an und erlebte im ersten Durchgang ein Debakel. Riccardo Paxia (4., 42.), Thomas Weber (13., 38., 40.), Bilal Arouna (23., 34.) und Jonas Barnert (41.) schossen fast im Fünf-Minuten-Takt acht Tore heraus. Nach dem Seitenwechsel stand Brühl III besser und hielt den Laden zwanzig Minuten dicht. Dann trafen Weber (68., 73.) und Barnert (80.) zum 11:0-Erfolg der Neckarauer. Auf Brühler Seite verbuchte Enes Sen zwei Einschussgelegenheiten.

DJK Fortuna Ed.-Neckarhausen II –SC 08 Reilingen II 1:2 (0:0)

In einem ereignisarmen ersten Durchgang war Reilingen II das bessere Team. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste weiterhin druckvoller und gingen durch einen Elfmeter von Leon Kempf in Führung (65.). Nach einem Handspiel auf der Torlinie sah ein Spieler der Gastgeber die Rote Karte (70.). Mario Röhhäuser erhöhte wenig später auf 0:2 (75.). Nach einem langen Ball in die Spitze verkürzte Tobias Schroth noch für die DJK II (85.). Danach wurde es noch mal brenzlig, Bastian Krieg wusste sich auf Reilinger Seite nur durch eine Notbremse zu helfen, um den Ausgleich zu verhindern (90.+3).