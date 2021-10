FVB und SV 98 gehen mit Rückenwind in Partien vor eigener Kulisse

Drei Heimspiele und ein Auswärtsspiel beschert der 13. Spieltag in der Fußball-Landesliga den vier Vereinen aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Bereits am Samstag hat der SV 98 Schwetzingen das Tabellenschlusslicht TSV Steinsfurt zu Gast. Der FV Brühl trifft am Sonntag auf heimischen Gelände auf VfB St. Leon, die SG ASV/DJK Eppelheim empfängt die SG Heidelberg-Kirchheim und die Spvgg 06 Ketsch muss am Sonntag um 14.30 Uhr bei den Freien Turnern Kirchheim antreten.

Beim Tabellenzweiten müssen die Ketscher eine hohe Hürde nehmen. „Gegen das Spitzenteam wird es darauf ankommen, wieder so leidenschaftlich zu verteidigen und die eigenen Chancen noch besser zu nutzen als zuletzt“, hofft Trainer Marco Rocca. Langsam lichtet sich auch dass Lazarett der 06. Dennoch muss er weiterhin auf Dane Rosenberger, Tolga Koc und Steffen Jung verzichten und hinter Stephan Jung, Justin Rehberger, Etienne Köhler, Jannik Hauschild und Benjamin Marx stehen Fragezeichen.

Der beste Schwetzinger Torschütze Linus Held ist am Samstag wieder mit von der Partie. © Fischer

Der FV Brühl hat gegen seinen Angstgegner TSV Kürnbach einen schwer erkämpften Sieg eingefahren. „Das wird uns Auftrieb für das Spiel gegen VfB St. Leon geben. „Unseren Gegner, den ich eigentlich im oberen Mittelfeld erwartet habe, spielt eine wacklige Runde. Dennoch ist Vorsicht geboten. St. Leon ist ein unangenehmer Gegner, der an guten Tagen zu allem fähig ist“, will sich der Brühler Trainer Volker Zimmermann nicht vom derzeitigen Tabellenstand blenden lassen. Der FVB-Coach hofft, dass ihm sein Kreativspieler, Tim Diederichs wieder zur Verfügung steht. Hinter Tim Hoffmann und Matteo Dorn steht ein Fragezeichen. „Wir werden wie in den letzten Wochen mit einer guten Mentalität in die Partie gehen, um mit einem Erfolg unsere Heimbilanz aufzubessern.“

Neue Ausfälle

„Unsere Jungs haben bei Türkspor eine tolle Leistung abgerufen und nahezu ein perfektes Spiel abgeliefert. Leider mussten wir aber mit Janik Steffen wegen Verletzung und Dennis Sommer – Rote Karte – die nächsten Ausfälle hinnehmen, was die Freude getrübt und unsere personelle Situation weiter verschärft hat“, resümiert der Trainer der SG ASV/DJK Eppelheim, Frank Engelhardt.

Nun haben die Eppelheimer im Derby die SG Heidelberg-Kirchheim vor der Brust. „Die letzten Aufeinandertreffen beider Teams waren stets enge und hart umkämpfte Kisten und nichts anderes erwarten wir auch am Sonntag. Der Kirchheimer Motor läuft zwar noch nicht so rund, aber wir treffen auf eine junge, disziplinierte und lauffreudige Mannschaft, die mit einigen erfahrenen Spielern ein starkes Grundgerüst besitzt“ weiß Engelhardt, dass er sich aufgrund der vielen Ausfälle erneut Lösungen überlegen muss. Fraglich sind die Einsätze von David von Geiso, Christian Zeilfelder sowie Tim Jansen.

Linus Held wieder dabei

Der Sieg in Kirchheim sollte den Spielern des SV 98 Schwetzingen weiter Flügel verleiten, um mit dem nötigen Selbstvertrauen an diesem Samstag im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht TSV Steinsfurt einen weiteren Dreier folgen zu lassen. Der Sportliche Leiter des SV 98, Thomas Münch, der unter der Woche das Training leitete, sprach von einer guten Beteiligung. „Die Jungs machen gut mit und wissen auch selbst, dass die Intensität weiter gesteigert werden muss. Trotz harten Trainings ist die Stimmung gut. Ich glaube, die Spieler haben Lunte gerochen und wissen, dass im Kollektiv vieles möglich ist“, sagt Münch, der gegen Steinsfurt auf eine weitere Steigerung seiner Mannschaft hofft. Wichtig werde sein, aus einer kompakten Abwehr heraus nach vorne den nötigen Druck in der Box des Gegners zu machen. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung am Knie des spielenden Co-Trainers Lorenz Held, dessen genaue Diagnose bei Redaktionsschluss noch nicht feststand. Gute Nachricht kommt allerdings vom Bruder Linus, dem besten SV-98-Torschützen (8), der nach seiner Krankheit wieder auf seinen Einsatz brennt. lof