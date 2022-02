Gastgeberinnen sorgen für Furore

Der 1. Winter-Cup für Fußball-Juniorinnen war ein großer Erfolg und gleichzeitig ein Triumphzug des gastgebenden Vereins SC Olympia Neulußheim. Zunächst einmal zeigten sich aber die Vereine begeistert davon, eine solche Veranstaltung in solchen Zeiten durchzuziehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt machten die E-Mädchen. Die Vorrunde meisterte die Gastgeber-Mannschaft aus Neulußheim mit der vollen Punktausbeute aus den ersten vier Spielen. Dann kam das Finale, in dem die Südwestgirls aus Landau warteten. Nach einem 0:1-Rückstand holte das junge Neulußheimer Team alles aus sich heraus und drehte das Spiel in einen 2:1-Erfolg und den ersten Tagessieg.

Im direkten Anschluss drehten die C-Mädchen auf. Die SON-Mannschaft versprach, es genauso gut zu machen wie die E-Mädchen zuvor. Nach einer guten Vorrunde mit zehn Punkten aus vier Spielen kam es zum Finale gegen die TSG Hoffenheim. „Man sollte kaum glauben, was alles möglich ist, wenn man kämpft und an sich glaubt“, berichtete Jugendleiter Reiner Merkel. Die Neulußheimerinnen wuchsen über sich hinaus und schlugen den großen Favoriten mit 1:0.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am zweiten Turniertag kamen die D-Mädchen zum Zuge. Auch hier überstanden die Neulußheimer Fußballerinnen die Vorrunde, mussten sich im Halbfinale aber der TSG Hoffenheim beugen. Als Trost konnte das Spiel um Platz drei gewonnen werden. Den Abschluss des Turniers bildeten die A-Juniorinnen. Mit zwei Siegen und einem Remis schafften es die SON-Spielerinnen ebenfalls ins Halbfinale. Im Halbfinale wurde Mückenloch-Neckargemünd II mit 3:2 besiegt.

Es kam zum Finale gegen die Verbandsliga-Mannschaft des SC Klinge Seckach. Nach einem schön herausgespielten Führungstreffer gelang Seckach der Ausgleich. In der letzten Spielminute der spannenden Finalpartie konnte das Gastgeber-Team mit 2:1 in Führung gehen und so den Turniersieg erlangen. Die Premiere des Mädchen-Wintercups endete für die Neulußheimer Mannschaften mit drei Turniersiegen und einem dritten Platz. „Das ist schon klasse, was die Mädels der Olympia da erreicht haben“, freute sich Merkel im Nachgang. wy