GC Rheintal beschenkt sich mit dem Aufstieg

„Wir gehören nun zu den besten 30 Mannschaften Deutschlands.“ Das schreibt Präsident Marco Armbruster vom Golfclub (GC) Rheintal aus Oftersheim stolz in seiner E-Mail an die Redaktion gepaart mit dem Bericht von Christian Baust über den Aufstieg seines Teams in die zweite Bundesliga im Golfsport. Mit diesem Erfolg macht sich GC selbst ein schönes Geschenk zum 50-jährigen

...