Gebrüder Cammilleri schlagen zu

Der FV Brühl II setzt seinen unnachahmlichen Streifzug durch den Mannheimer Fußball-Kreispokal weiter fort. In einem Nachholspiel der dritten Runde besiegte der A-Ligist den klassenhöheren Kreisligisten VfR Mannheim II mit 5:3 nach Verlängerung. Insbesondere die Cammilleri-Brüder, die für alle fünf Treffer verantwortlich zeichneten, setzten hier eine ganz besondere Duftmarke.

Brühl II war in der ersten Spielhälfte die bessere Mannschaft, hatte mehr Spielanteile und ein Plus an Torchancen. In der 15. Minute setzte sich Alessandro Cammilleri im Strafraum der Mannheimer durch und traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. Vier Minuten später war auch sein Bruder Vittorio erfolgreich, er nutzte einen Abpraller zum 2:0 (19.). Nach einem Eckstoß verlängerte Florian Härer den Ball unglücklich per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer ins eigene Tor (33.).

Die zweite Spielhälfte dominierte der VfR Mannheim II, Brühls Keeper Elias Geier ließ den Ball nach einem Schuss von Samet Yagiz fallen, der Schiedsrichter sah das Spielgerät hinter der Torlinie und endschied auf 2:2 (57.). Gleich nach Wiederanstoß war erneut Vittorio Cammilleri nach einem Freistoß zur Stelle und erzielte aus kurzer Distanz das 3:2 (58.). Aber die erneute Führung hatte nicht lange Bestand, Tim Lichtenhahn traf mit einem platzierten Flachschuss zum 3:3-Ausgleich für die Gäste (60.). Der FVB II wehrte sich bis zum Abpfiff der regulären Spielzeit erfolgreich gegen einen weiteren Treffer.

In der Verlängerung sorgte Vittorio Cammilleri mit zwei weiteren Toren für den Brühler Sieg. In der 104. Minute trudelte der Ball nach seinem Schuss zum 4:3 über die Linie und kurz vor dem Abpfiff nutzte er einen Konter und erzielte mit seinem vierten Treffer den 5:3-Endstand (116.).

Jetzt gegen Rot-Weiß Rheinau

Im Achtelfinale treffen die Brühler nun auf den SC Rot-Weiß Rheinau und damit einen weiteren Kreisligisten. Der Spieltermin ist derzeit noch nicht fixiert. vm/wy