Gegen Meister eingebrochen

Der Negativlauf der TSG Eintracht Plankstadt hat sich auch im Abendspiel der Fußball-Kreisliga gegen den bereits feststehenden Meister TSV Amicitia Viernheim fortgesetzt. „Wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt, aber das Endresultat geht in Ordnung“, erklärte TSG-Spielausschuss Ralf Waldherr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit Möglichkeiten für Plankstadt. Nicht unverdient ging die Heimelf in Führung, Tobias Eck hatte gar das 2:0 auf dem Fuß, der Winkel war aber zu spitz. Stattdessen drehten die Südhessen die Partie bis zur Pause nach einem vermeidbaren Elfmeter und einem individuellen Fehler in Reihen der TSG in eine 2:1-Führung.

Viernheim kam nach dem Seitenwechsel torhungriger aus der Kabine und legte schnell zwei weitere Treffer nach. Die Gastgeber waren nun im Loch und hatten außer dem Treffer zum 2:4-Endstand nichts mehr parat. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2