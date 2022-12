Der erste Spieltag der Meisterrunde in der Jugend-Bundesliga Handball brachte etliche torreiche und auch einige überraschende Ergebnisse an den Tag. Die meisten Treffer fielen mit 90 in Östringen beim 53:37 der Rhein-Neckar-Löwen gegen Lemgo. „Nur“ 84 waren es in Oftersheim zwischen HG und Bergischem HC. Oftersheim/Schwetzingens nächster Gegner, der TSV Bayer Dormagen, kam ebenfalls zu einem

...