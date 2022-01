Gegner ist willensstärker

Was hat Handball-Badenligist TV Eppelheim mit der deutschen Nationalmannschaft gemein? Zu viele Ausfälle wichtiger Spieler. Während bei der Nationalmannschaft 13 Corona-Fälle auftraten, fehlen beim TVE – allerdings nur indirekt virusbedingt – derzeit acht Spieler der ersten Mannschaft. So musste der TVE auf die Youngsters aus dem Landesliga-Team zurückgreifen, und das sind dann doch zwei Spielklassen Unterschied.

So stand das Kellerduell bei der SG Heddesheim – die mit 27:20 gewann – von Anfang an unter ungünstigen Vorzeichen, was sich jedoch in der Anfangsphase nicht bemerkbar machte, denn die Eppelheimer Deckung stand gut und nach etlichen Fehlwürfen zu Beginn führte der TVE bald mit 6:3. Doch eine Strafzeit brachte die Hausherren wieder heran und ein ungeschickter technischer Fehler ermöglichte ihnen sogar die 11:10-Pausenführung.

Der Start in die zweite Hälfte misslang dem TVE dann völlig, anstatt wieder aufzuschließen, zogen die Hausherren langsam, aber sicher weg, zu unerfahren agierten einige Spieler. Fehlwürfe, Ballverluste, schnelle Gegenstöße der Gastgeber – der Vorsprung wuchs an. Am Ende stand eine zwar verdiente, aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallende, allerdings durchaus deprimierende 27:20-Niederlage gegen ein Team, das spielerisch nicht besser, aber willensstärker war.

TVE: Kriechbaum, Heimbrecht; Marz (5), Späth, Stotz (1), M. Dennhardt (1), Huckele, Sander, Hofmann (3), Scheffzek (1), L. Dennhardt (9/3). we