Seit dem 2. November ruht der Ball in der Jugend-Bundesliga Handball – schon eine Woche vorher hatte die HG Oftersheim/Schwetzingen ihre Trikots für lange Zeit abgelegt. Die offizielle Aussetzung des Spielbetriebes ruhte bis zum letzten Wochenende (14. März) und wurde nun nicht noch einmal verlängert. Im April – analog zur 3. Liga nach Ostern – soll die Runde fortgeführt werden. Und zwar an der Stelle, wo sie unterbrochen worden war.

„Wir wollen den Jugendlichen endlich wieder die Möglichkeit geben, zu spielen“, begründet Carsten Korte vom Deutschen Handballbund (DHB). Der Vorsitzende des Jugendspielausschusses geht davon aus, dass sich die auf dieser Ebene ausreichend fit gehalten hätten, sodass aus athletischer Sicht „zeitnah ein Einstieg mit Ball erfolgen kann“.

Nur mit den „Willigen“

Führen Marc Kern und sein Team der HG die Runde bald fort? © Lenhardt

Doch der Plan zur Fortführung der einfachen Vorrunde – den Mannschaften fehlen drei bis sechs Partien bis zu deren Abschluss – klingt einfacher als seine Durchführung. Bei der Konferenz mit den Teilnehmern keimte bei dieser Vorstellung teilweise Protest auf. Mehrere Teams teilten unmissverständlich mit, dass sie aufgrund der bei ihnen herrschenden Bestimmungen dazu nicht in der Lage sind. So soll eventuell nur mit den „Willigen“ weitergespielt werden. Möglicherweise wird wie in der 3. Liga der Männer getrennt.