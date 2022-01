Gelingt im dritten Anlauf der erste Sieg?

Zum Hauptbestandteil seines Trainings in Vorbereitung auf die Handballpartie der Jugend-Bundesliga gegen die HSG Konstanz hat Chefcoach Christoph Lahme die Aufarbeitung der mit Mühe gewonnen Begegnung in Coburg gemacht – plus jene beiden Niederlagen, die es im Laufe dieser Runde bereits in Konstanz gesetzt hat. „Nach diesen zwei Auswärtsnullnummern müssen wir im Heimspiel endlich den sprichwörtlichen Bock umstoßen. Dafür ist es an der Zeit“, fordert deshalb auch Co-Trainer Justin Hahne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir mussten der Mannschaft eindeutig verklickern, dass ein Handballspiel, auch eins gegen Konstanz, nun einmal 60 Minuten und nicht 50 Minuten dauert,“ berichtet Trainer Lahme (Bild). Denn oftmals schluderten seine Schützlinge gerade in diesen verbleibenden Restminuten und verschenkten dadurch bessere Ergebnisse.

© Dorothea Lenhardt

Während momentan die Gastgeber in der Gruppe vier als Zweiter geführt werden, kommen die Bodenseeanrainer als Vorletzter in die Kurpfalz. Doch wer hieraus klare Favoritenstellungen herauslesen will, sieht sich schnell getäuscht. Denn nur zwei Minuspunkte trennen die beiden Kontrahenten, zu ungleich ist die Anzahl ausgetragener Partien in dieser Staffel.

Auf Schlagwürfe aufpassen

Auch taktisch gibt Lahme seinen Jungs einiges vor und hofft auf konsequente Umsetzung. „Wir müssen unbedingt die Konstanzer Schlagwürfe besonders aus der zweiten Welle in den Griff bekommen, dürfen den Gegner nicht so unbedrängt werfen lassen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Gegenzug muss sich das eigene Offensivverhalten im Positionsspiel verbessern. „Unsere Tiefe im Angriffsspiel darf sich nicht auf wenige Momente beschränken, da muss mehr kommen.“ Man könnte auch sagen, in diesem Bereich sollte einfach mehr Konstanz und Effektivität gezeigt werden. mj