Der FV 08 Hockenheim kommt nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga noch nicht so richtig in Tritt. Zwei Niederlagen gab es zuletzt, davor hatte das Coronavirus die Mannschaft komplett lahmgelegt. Und nun wartet mit dem TSV Amicitia Viernheim auch noch der Ligaprimus. FV-Trainer Kay Gerwig ist jedoch bereit für die Herkulesaufgabe. „Von der Papierform her ist die Favoritenrolle natürlich

...