Geschwister Seifert holen Medaillen

Beim Leichtathletik-Hallenmeeting der MTG Mannheim belegten die Nachwuchstalente der DJK Hockenheim, Leni Seifert und Lina Harlacher (beide W10), vordere Plätze im Vierkampf, bestehend aus Ballwurf, 50-Meter-Sprint, Weitsprung und einem 800-Meter-Lauf.

Leni Seifert setzte sich gleich in der ersten Disziplin beim Ballwurf mit persönlicher Bestweite (26 Meter) an die Spitze des 34-köpfigen Teilnehmerfeldes. Auch beim Weitsprung (3,40 Meter) verbesserte sich die Hockenheimerin, dicht gefolgt von ihrer Vereinskameradin Lina Harlacher, die 3,38 Meter weit sprang und sich bei ihrem allerersten Wettkampf bestens in Szene setze. Nach dem 800-Meter-Lauf lag Seifert mit der zweitschnellsten Zeit (3:08,89 Minuten) in der W10 klar auf Medaillenkurs. Am Ende verpasste das DJK-Allroundtalent zwar knapp die Goldmedaille, aber die Freude über Silber war groß. Lina Harlacher landete auf dem guten sechsten Rang.

In den Altersklasse U14 gewann Tim Seifert (M13) über 60 Meter Hürden die Bronzemedaille. Über 60 Meter wurde er Vierter. cry

