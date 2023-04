Gewinnertyp, Topwerfer und Defensivspezialist

Es ist generell schwierig, den Höhenflug an einem Spieler festzumachen. Bei den Academics Heidelberg ist es häufig ein anderer Profi, der überzeugt. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn möglichst viele Akteure zweistellig scoren. Das macht eine Mannschaft nahezu unberechenbar. Bei den Heidelberger Korbjägern dreht sich vieles um Topscorer Eric Washington. Aber eben nicht alles. Inzwischen sind die Iisalo-Schützlinge so weit, dass sie auch einen schwächeren Tag ihres unumstrittenen Stars kompensieren können.

In einem irren Match am Freitagabend war das so. Beim hauchdünnen 78:75 (17:29, 16:14, 27:10, 18:22) gegen die Rostock Seawolves wurden die beiden zuverlässigsten Punktesammler Eric Washington und Jack McVeigh exzellent verteidigt, trotzdem sackten die Academics vor 3.482 Zuschauern im SNP Dome den vierten Sieg in Serie ein. Nun brauchen sie sich sechs Spieltage vor Ende der regulären Saison keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt zu machen. Dieses Thema ist durch.

Vorsaisonergebnis verbessert

„Wir können stolz sein, die Leistung von der letzten Saison zu steigern“, sagte Headcoach Joonas Iisalo über die Steigerung der Vereinsbestmarke seit dem Bundesliga-Aufstieg 2021, „schön, dass sich die harte Arbeit auszahlt.“ Im vergangenen Jahr waren es elf Erfolge, nun sind es bereits deren zwölf und die Aussichten auf weitere Jubelorgien stehen nicht schlecht.

Der Deutsche Max Ugrai befindet sich in Topform. Der Belgier Elias Lasisi ebenfalls. Bei den letzten vier Triumphen seit Ende März markierte der 31-jährige Shooting Guard 20 Punkte gegen Crailsheim, 11 gegen Oldenburg, 23 gegen Bamberg und zuletzt erneut 20 gegen die beutegierigen „Seewölfe“, die womöglich ihre anvisierte Playoff-Teilnahme im Heidelberger Spaßtempel verzockten. Lasisis starke Vorstellungen verzücken die Academics-Fans, aber eben auch die Verantwortungsträger. Der smarte und überaus sympathische Mann aus der flandrischen Kulturstadt Leuven hat für beste Argumente gesorgt, dass sein zum Saisonende auslaufender Kontrakt bei den „Jungs vom Neckar“ verlängert wird.

Deutliche Steigerung

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht richtig fokussiert“, resümierte „Löwe“ Lasisi nach einem Match der Läufe und Achterbahnfahrten der Gefühle, „in der Defensive waren wir nicht gut, wir waren nie aggressiv genug. Unsere Würfe haben nicht gepasst. In der zweiten Halbzeit waren wir viel aggressiver und unsere Defensive war zehnmal besser als zuvor. Ich denke, das war heute der Schlüssel.“

Ein zutreffendes, bescheidenes Statement. Wenn einer nach einem zwischenzeitlichen 19-Punkte-Rückstand (17:36, 12. Minute) die Heidelberger im intensiven Duell mit den Ostseestädtern rettete, dann Lasisi. Sechs Dreier gelangen ihm - bei 54-prozentiger Trefferquote aus dem Feld. Der sprungkräftige 1,91 Meter große Guard gilt als Gewinnertyp, gefährlicher Werfer und vorzüglicher Defensivspezialist, weshalb er oft die Stars der BBL-Kontrahenten traktiert.

Lasisis großes Plus sind drei weitere Merkmale. Er verfügt über Champions-Mentalität, war mit dem BC Oostende belgischer Meister und Pokalsieger; er kennt die Basketball-Philosophie von Joonas Iisalo aus dem Effeff, die beiden haben bereits bei den Merlins Crailsheim zusammengearbeitet; und er weist jede Menge Erfahrung auf - angesichts seiner Karrierestationen Leuven Bears, Limburg United, BC Oostende, ESSM Le Portel/Frankreich, BG Göttingen, Brose Bamberg, Crailsheim und Heidelberg nicht weiter verwunderlich.

Am Mittwoch gegen Hamburg

Die begeisterten Academics-Fans sind nach dem Comeback-Sieg gespannt auf die nächsten Partien am Mittwoch (20.30 Uhr) bei den Towers Hamburg und am Samstag (18 Uhr, SNP Dome) gegen das Topteam der Baskets Bonn. „Sie haben eine sehr starke Phase und spielen super Basketball“, sagte Rostocks Trainer Christian Held voller Anerkennung über die Academics.

Wer die „Big Shots“ wie Elias Lasisi trifft, der kann eine bemerkenswerte Erfolgsstory weiterschreiben. Gemeinsam.

Academics: Lasisi (20/6 Dreier), Ugrai (18/3), Kesteloot (10/1), Ely (8/2), Coleman (7/1), McVeigh (7/1), Washington 5, Vargas (3/1), Hundt, Edwardsson, Herzog. acaj