Gianina Bianco wird Bärin

Ketsch.

Die Kurpfalz-Bären setzen ihre Verjüngungskur, die mit einem neuen Weg in der Kaderplanung verbunden ist, ungebremst fort. Mit Gianina Bianco verpflichtete der Handball-Zweitligist eine 17 Jahre junge Jugendnationalspielerin, die bereits Bundesliga-Erfahrung bei der SG BBM Bietigheim sammeln durfte.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Gianina für uns entschieden hat und ich bin überzeugt, dass sie hier in Ketsch den nächsten Schritt machen wird“, sagte Trainerin Franziska Steil über die Linkshänderin.

Bianco holte mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft die Silbermedaille bei der Europameisterschaft und traf in 17 Partien 70 Mal für die zweite Mannschaft Bietigheims. „Ich möchte den nächsten in Schritt in meiner Karriere gehen“, sagte Bianco, die mehrere Angebote höherklassiger Clubs ausgeschlagen haben soll. „Ich freue mich darauf, Teil einer jungen Mannschaft zu sein, in der ich die Möglichkeit habe, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Der Weg und die Philosophie haben mich überzeugt.“

