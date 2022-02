Gleich zwei Derbys auf dem Programm

Gleich zwei Lokalderbys stehen an diesem Wochenende in der Handball-Badenliga Männer auf dem Programm. In beiden Duellen geht es nicht nur ums Prestige, sondern auch um wichtige Punkte – überwiegend auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Nachholspiele terminiert Handball-Badenligist TSG Eintracht Plankstadt holt die wegen Corona- Infektionen abgesetzten Partien am Sonntag, 6. März, 16.30 Uhr (gegen die SG Leutershausen II), sowie am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr

Mit dem TV Eppelheim steht der HG Oftersheim/Schwetzingen II erneut einer der vermeintlich abgeschlagenen Kontrahenten der Gruppe A gegenüber, denn dieser hat nach der Niederlage in dezimierter Aufstellung bei Leutershausen II nun die Rote Laterne inne. „Doch ein leichter Gegner ist der TVE auf gar keinen Fall“, wiegelt Trainer Julian Zipf ab. Allein die Partie in Heddesheim, wo die Siegesserie der HG krachend riss, habe ja auch die alte Binsenweisheit belegt, dass es keine einfach zu gewinnenden Spiele gibt.

„Vielleicht war diese Niederlage ja der notwendige Schuss vor den Bug, den wir gebraucht haben, um uns wieder unserer Tugenden bewusst zu werden.“ Dies seien Abwehrarbeit, Tempospiel und Chancenverwertung. Davon war in Heddesheim kaum etwas zu sehen. Deshalb erwarte der Coach jetzt auch eine Reaktion von seiner Mannschaft. Dann wird sich erweisen, ob der Warnschuss auch gehört wurde.

Noch mehr Rivalität steckt sicher im Derby zwischen dem HSV Hockenheim und der HSG St. Leon/Reilingen (siehe nebenstehendes Interview). Der HSV hatte ja schon das Hinspiel in Reilingen knapp für sich entscheiden können und könnte mit einem weiteren Erfolg nach Pluspunkten mit der HSG gleichziehen. Auf der anderen Seite kann das HSG-Team durch einen Sieg in Hockenheim den fünften Platz festigen.

Volles Personal an Bord

In den vergangenen Wochen hatte HSG-Trainer Martin Schnetz in den Trainingseinheiten vor allem das Abwehrverhalten, aber auch die Varianten in der Offensive verbessert, sodass er glaubt, gut gerüstet in dieses Duell geht: „Das ist ein 50:50- Spiel und der Ausgang ist völlig offen. Wir müssen uns sicher steigern und die Defensive stabilisieren. Wir haben durch die Spielausfälle noch keinen Rhythmus im Gegensatz zum HSV. Aber wir haben wieder unser volles Personal an Bord und werden alles geben, um unseren fünften Tabellenplatz zu halten.“

Die Saison der TSG Eintracht Plankstadt bleibt zerfahren. Das eigentlich für den vergangenen Samstag angesetzte Heimspiel gegen die TSV Amicitia Viernheim wurde abgesagt. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem kommenden Gegner, dem TV Friedrichsfeld. Somit hatten die beiden Kontrahenten vor dem Spiel am Samstag also zwangsweise ein Wochenende Pause. Dieses Derby wird dann auch das Debüt für den neuen Cheftrainer der Friedrichsfelder – schon seit der vergangenen Woche leitet nämlich mit Marcus Gutsche ein neuer Übungsleiter das Training des TVF.

Einfacher wird die Vorbereitung auf das ohnehin vermutlich schwierigste Auswärtsspiel der Saison für das Wolfsrudel dadurch nicht, wenngleich Wölfe-Coach Niels Eichhorn meint: „Friedrichsfeld ist eine eingespielte Mannschaft, da wird auch ein neuer Trainer nicht alles auf links drehen. Wir wissen also schon, was auf uns zukommt.“ Sowieso möchte sich das Rudel vor allen Dingen darauf konzentrieren, die eigenen Fehler abzustellen, denn in der Lilli-Gräber-Halle, in der Harzverbot herrscht, wird jeder gnadenlos bestraft. ali/mj/krau

Info: HSV Hockenheim – HSG St. Leon/Reilingen (Samstag, 19 Uhr, Jahnhalle) HG Oftersheim/Schwetzingen – TV Eppelheim (Sonntag, 17.15 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen)

