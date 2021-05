Glöckner und Kientz bleiben

.Wer es mit Spott und Ironie hält, der könnte lästern: Nach diesem berauschenden Glanzauftritt war die Entscheidung alternativlos. Der SV Waldhof hat kurz nach dem enttäuschenden 1:1 im letzten Ligaspiel gegen den KFC Uerdingen am Samstag bekanntgegeben, dass er mit Trainer Patrick Glöckner und Sportchef Jochen Kientz in die nächste Saison geht.

Wochenlang waren die Verantwortlichen beim Mannheimer Fußball-Drittligisten der Gretchenfrage ausgewichen und hatten gebetsmühlenartig auf eine vorbehaltlose Analyse der Saison verwiesen, nach der die wichtigsten Personalien geklärt werden sollten. Welche gravierenden Erkenntnisse die letzten Saisonspiele gebracht haben, über die man vorher nicht verfügte? Warum jetzt nicht auch noch das bedeutende Endspiel um den DFB-Pokal gegen Regionalligist FC Astoria Walldorf am Samstag in Pforzheim abgewartet wurde, bis man einen Entschluss in der Glöckner-Frage fällt? Berechtigte Fragen, die nun aber letztlich zweitrangig sind.

Die Entscheidung steht, und sie ist richtig. Trainer Glöckner hat unter erschwerten Rahmenbedingungen zufriedenstellende Arbeit geleistet, Kaderplaner Kientz trotz einiger Flops unter dem Strich wieder bewiesen, dass er über ein gutes Gespür für junge, entwicklungsfähige und bezahlbare Spieler verfügt. Der respektable achte Platz acht Endklassement täuscht aber auch über mehrere Tiefs im Saisonverlauf hinweg,. alex