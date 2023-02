Gold, Silber und Bronze

Silvia Gottermeier, Siglinde Buse und Elisabeth Breunig vom Ketscher Marathon-Team lieferten bei der 39. Rheinzaberner Winterlaufserie mit 10-, 15- und 20-Kilometer-Strecken im Dezember, Januar und Februar gute Leistungen ab. 758 Sportler waren über zehn Kilometer unterwegs, 678 über 15 Kilometer und 594 auf der 20-Kilometer-Distanz.

Den dritten Lauf über abwechslungsreiche 20 Kilometer finishte Silvia Gottermeier in 1:58,10 Stunden und belegte Rang fünf in der Altersklasse W65. In der W70 positionierte sich Siglinde Buse mit 2:24,14 Stunden auf Rang zwei vor Elisabeth Breunig, die 2:27 Stunden benötigte.

In der Gesamtwertung sicherte sich Silvia Gottermeier den Sieg in ihrer Altersklasse, während Siglinde Buse in der W70 Zweite wurde – mit 141 Sekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin Elisabeth Breunig, die sich ebenfalls über den Platz auf dem Treppchen und eine Medaille in Bronze freuen konnte. zg