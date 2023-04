Goldenes Wochenende für GymTa

Das Wochenende läutete den Endspurt der Turniersaison des TSV GymTa-Session Altlußheim ein. Das letzten Vorrundenturnier und die baden-württembergische Meisterschaft in Heilbronn nutzten die Tänzer als Generalprobe für die deutsche und die Europameisterschaft.

Das Turnier der Schülerklasse eröffneten Amaya Tavukcu und Aleksandra Krom in der Disziplin Schautanz Duo. Solide brachten sie ihr Programm auf die Bühne und ernteten hierfür 269 Punkte und den ersten Rang. Die Dancing Elements bestätigten im Schautanz Freestyle ihre Saisonbestleistung von 276 Zählern, erhielten im Schautanz Modern 250 Punkte, damit Saisonbestleistung und zweimal Platz eins.

Die Jugendklasse knüpfte an diese Leistungen nahtlos an. Im Schautanz Duo gewannen Mathilde Vuolo und Daniel Benciu mit 294 Punkten, dahinter landeten mit einer starken Performance und neuer Saisonhöchstwertung Emely Johann und Sophie Reuter mit 288 Punkten. Die Formation Estrellas musste aufgrund einer Verletzung umstellen, landete im Schautanz Freestyle mit 292 Zählern aber dennoch auf dem ersten Platz. Silber im Schautanz Modern errangen die Dancing Devils mit 268 Punkten.

Zum dritten Mal 300 Punkte

Mit starken Ergebnissen im bisherigen Saisonverlauf und somit viel Selbstvertrauen reiste die Hauptklasse nach Heilbronn. Im Schautanz Duo ertanzten sich Chiara Blotzheim und Jamena John mit einer wunderschönen Performance Platz eins mit 286 Punkte. Die Black Devils sammelten noch einmal wichtige Ranglistenpunkten und holten sich im Schautanz Modern Gold (282 Punkte). Eine Augenweide war die Darbietung der Formation Futuro im Schautanz Freestyle. Fehler oder Unsicherheiten waren Fehlanzeige und so stand am Ende einmal mehr die Höchstpunktzahl von 300 auf der Anzeigetafel. Mit diesem Ergebnis machten die Tänzerinnen und Tänzer auch 900 Gesamtranglistenpunkte komplett. Der Schautanz Charakter „Wake up“ machte mit viel Leidenschaft und Hingabe tänzerisch auf den rücksichtslosen Umgang des Menschen mit der Erde aufmerksam. Mit 291 Punkten standen auch sie am Ende ganz oben.

Aufgrund der kurzen Anreise nutzen viele Eltern, Familien, Freunde und Fans die Gelegenheit, um die Tänzer vor Ort lautstark anzufeuern. 13 Goldmedaillen gehen nach Altlußheim, alle Tänzer standen zudem auf dem Treppchen. Die Dancing Elements sicherten sich sowohl im Schautanz Modern als auch im Schautanz Freestyle den Titel, ebenso wie Lucie Diefenbach (Solo) sowie Amaya Tavukcu und Aleksandra Krom (Duo). In der Jugendklasse erfolgreich waren Mathilde Vuolo (Solo), gemeinsam mit Partner Daniel Benciu auch im Duo, die Formation Estrellas (Freestyle) und die Dancing Devils (Modern). Gleich fünf Triumphe staubte die Hauptklasse ab: Monia Petry (Solo), Mischell Hohler und Kevin Ulrich (Duo), die Black Devils (Modern), die Formation Futuro (Freestyle) und „Wake up“ (Charakter). Vize-Landesmeister wurden zusätzlich Georg Bernhardt (Solo), sowie Emely Johann und Sophie Reuter im Duo (alle Jugendklasse), Shawn Gallmon (Solo) und das Schautanz Duo Chiara Blotzheim und Jamena John (alle Hauptklasse). Solistin Finja Dennhardt (Jugendklasse) reihte sich auf dem Bronzerang ein.

Am Wochenende steht die deutsche Meisterschaft in Ingolstadt an. Der TSV hat sich mit 16 Tänzen qualifiziert. Für die Dancing Elements und die Dancing Devils reichte es im Schautanz Modern nicht für eine Teilnahme. zg