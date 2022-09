Grenzen aufgezeigt

Eine bis zwei Nummern war die SG Heidelsheim/Helmsheim für die HSG St. Leon/ Reilingen bei deren Heimspiel in der Handball-Badenliga in der Mannherz-Halle zu groß. Bei der 23:39-Niederlage dominierten die Gäste, zeigten der HSG deutlich deren Grenzen auf und verliehen ihrem Ruf als Aufstiegsaspirant in imponierender Weise Nachdruck.

Abgesehen von der ersten Viertelstunde, in der das HSG-Team noch fast auf Augenhöhe agierte, hielten die Gäste das Tempo sehr hoch und bestachen durch Dynamik und Umschaltspiel. Sage und schreibe 13 Tempogegenstoßtore erzielte die SG H/H. Hier zeigte sich das HSG-Team deutlich unterlegen, konnte es das Tempo der Gäste doch in keiner Weise mithalten. Nach dem 7:8 in der 16. Minute übernahmen die Gäste das Kommando. Dynamische Eins-gegen-eins-Aktionen, kernige Würfe aus dem Rückraum und das schnelle Umschaltspiel verbunden mit Tempogegenstößen brachten die Gastgeber das eine ums andere Mal in große Verlegenheit. Da die SG H/H auch im Abschluss sehr effektiv war, wuchs der Vorsprung auf 14:7. Das Rückzugsverhalten bei der HSG war mangelhaft und das Angriffsspiel verflachte zusehends. Erst gegen Ende der ersten Hälfte erzielten die Gastgeber Treffer zum 9:17.

Die SG kam nach der Halbzeit auch aus dem Rückraum zu relativ leichten Treffern, weil die HSG-Defensive viel zu passiv agierte und Absprache und Aggressivität vollkommen vermissen ließ. In der Offensive agierte das Team zu statisch und verlegte das Spiel mehr in die Breite und fand dadurch immer weniger etwa auftretende Lücken in der Gästeabwehr. Obendrein nutzten die Gäste jeden der zahlreichen Fehler der HSG konsequent aus und erhöhten ihr Torekonto kontinuierlich über 20:10 und 27:13 auf 39:23.

HSG-Trainer Martin Schnetz: „Uns fehlten drei wichtige Spieler. So war die Ausgangslage schon nicht optimal. Wir waren der SG in allen Belangen unterlegen. Wir hatten keine klare Linie und unser Spiel war zu fehlerbehaftet. Enttäuscht bin ich über unser Auftreten, da die Mannschaft zu keiner Zeit ein Aufbäumen oder Kampfgeist an den Tag gelegt hat.“

HSG: Köhler, Bertram; Anschütz (3), Grünholz, Netscher (4), Koffeman, Benetti (1), Decker (4/3), Geiss (2), Fink (3), Menger (4), Schwechheimer (1), Antl (1). krau