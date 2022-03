Greulich trifft und legt auf

Mit einem 3:0-Erfolg gegen die SG DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal hat sich Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim für die Vorrundenniederlage revanchiert.

Von Beginn an hatte Eppelheim mehr vom Spiel, fand aber gegen die tief stehende Abwehr zunächst keine Mittel um das Gästeteam wirklich in Gefahr zu bringen. Es dauerte bis zur 44. Minute, ehe Torjäger Patrick Greulich eine maßgenaue Vorlage von Dennis Sommer zum erlösenden 1:0 verwandelte. Kurz nach der Halbzeit eroberte Greulich an der Strafraumgrenze den Ball und Patrick Lehr nutze dies mit einem platzierten 20-Meter-Schuss das ganz wichtige 2:0. Danach verflachte das Spiel etwas, da Eppelheim einen Gang zurückschaltete. Fast wäre dies ins Auge gegangen, aber Torwart Dominik Machmeier bewahrte Eppelheim mit einer Glanzparade vor dem Anschlusstreffer. Amadou Berete krönte seine gute Leistung mit der endgültigen Entscheidung zum 3:0.

Eppelheim: Machmeier; Jansen, Zeilfelder, Lehr (80. Hlawatsch), Steffen, Berete, Schleich (65. Hildebrand), Bauer, Barth, Greulich (75. Martin), Sommer (57. Karl). ms

