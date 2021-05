Große Personalsorgen bei den Kurpfalz-Bären vor Nachholspiel

Leverkusen. In der Schlussphase der Handball-Bundesliga der Frauen gehen fast alle Mannschaften auf dem Zahnfleisch. Die Kurpfalz-Bären holen am Mittwochabend ihr Spiel bei Bayer Leverkusen nach (Spielbeginn: 20 Uhr). Beide Mannschaften sind ersatzgeschwächt. Die Werkselfen kamen gerade aus der zweiwöchigen Quarantäne und spielten am vergangenen Wochenende mit lediglich sieben Feldspielerinnen bei den Luchsen Buchholz 08-Rosengarten.

Bei der Mannschaft des Ketscher Trainers Adrian Fuladdjusch sieht es auch ohne Corona-Fälle nicht besser aus. Ohne acht Akteurinnen tritt der Tross die Reise an. Die einzigen beiden Spielerinnen, die dabei als Langzeitverletzte gelten, sind Lara Eckhardt und Elena Fabritz. Hinzukommen Jule Haupt und Sina Michels, die in dieser Woche geimpft wurden. Außerdem fehlen Lena Feiniler (Verdacht auf Anriss der Strecksehne an der Hand), Katja Hinzmann (berufsbedingt) und Elena Winnewisser sowie Marlene Herrmann (schulische Gründe). Bedeutet: Im Rückraum ist die aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Christina Völker auf sich allein gestellt und am Kreis herrscht gähnende Leere.

Ohne Erwartungen will Fuladdjusch die Reise aber dennoch nicht antreten: „Wir wollen unsere bestmögliche Leistung abrufen. Wenn wir gar nichts erreichen wollen würden, dann könnten wir auch absagen. Das war aber keine Option. Natürlich sollte man aber keine Wunderdinge erwarten.“ Sein Pendant auf Leverkusener Seite stimmt ihm zu. Martin Schwarzwald sagt: „Die Belastungssteuerung ist jetzt das A und O und eine echte Herausforderung."

Aus Bären-Sicht gibt es aber immerhin eine gute Nachricht: Ina Bühl gehört dem Kader wieder an. Außerdem testete der 33-jährige Coach in der einzigen echten Trainingseinheit Amelie Möllmann am Kreis an. Normalerweise beackert die Linkshänderin die rechte Außenbahn und den rechten Rückraum. „Ich habe auch überlegt, ob ich mit vier Spielerinnen im Rückraum spiele und dafür den Kreis verwaist lasse. Aber die Zeit, um das einzustudieren, war zu kurz“, erklärt Fuladdjusch, der trotzdem experimentieren muss.

Da auch Leverkusen mit einer Not-Mannschaft antreten wird, verzichtete Fuladdjusch auf das Videostudium. „Es ist eine besondere Situation und man merkt, dass alle allmählich an ihre Grenzen stoßen“, sagt der scheidende Trainer, der hofft, dass sich die Situation bis zum Saisonfinale am 22. Mai gegen Mit-Absteiger 1. FSV Mainz 05 wieder entspannt. mjw