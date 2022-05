Großer Kampf um die Relegationsplätze im Bezirk

Am letzten Spieltag in der Tischtennis-Bezirksliga mussten die Teams aus Ketsch, Plankstadt und Reilingen alle nochmal ran. Die TSG Eintracht Plankstadt hatte als Tabellenzweiter beim Tabellendritten DJK Wallstadt ein echtes Saisonfinale um den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Verbandsklasse Nord.

Plankstadt bot Simon Beschorner für Eugen Stückert auf, während Wallstadt in Bestbesetzung antrat. Plankstadts Doppelstärke in der Rückrunde (22:5) sorgte für die 2:1-Führung. Weis/Kolb hatten das drittbeste Doppel der Liga Hardung/Kajzar (18:3) an den Rand einer Niederlage gebracht. Wesentlich schwieriger lief es in den Einzeln, Gernot Müller hatte seine liebe Not mit Fabian Kayzar, doch mit einem knappen Fünf-Satz-Sieg konnte er die 4:2-Führung der Gastgeber gerade noch verhindern.

Luca Vierling brachte die Gäste erneut knapp in Führung. Markus Kolb hatte einen schweren Stand gegen Niklas Lederer, er parierte drei Matchbälle und sicherte sich dann den Entscheidungssatz. Der stark aufspielende Alexander Wittmann sorgte für die beruhigende 6:3 Führung. Aber die Gastgeber kämpften, Moritz Hardung, der beste Spieler der Bezirksliga (30:4-Bilanz), verkürzte gegen Gernot Müller. Vorentscheidend war dann der 12:10-Sieg im fünften Satz von Karsten Weis gegen Kajzar. Wittmann mit seinem zweiten Punkt musste ebenfalls über die volle Distanz und sorgte für den Siegpunkt und die Vizemeisterschaft.

Der 9:5-Erfolg der Plankstadter berechtigt nun zur Aufstiegsrelegation, die Gegner sind der Nachbar TTG Walldorf aus der Verbandsklasse und aus der anderen Bezirksliga-Staffel Vizemeister TTC Schefflenz.

Meister Ketsch bezwang mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die als Absteiger feststehende SG Sandhofen/TV Waldhof deutlich mit 9:3 und hatte mit Lukas Wehland und Tim Schütze die herausragenden Akteure. Immerhin traten die Gäste sportlich fair an und versteckten sich nicht wie so viele andere Teams hinter der Ausnahmeregel aufgrund der Pandemie. Dies hat der andere Absteiger SV Waldhilsbach praktiziert und dem TTC Reilingen einen kampflosen 9:0-Erfolg beschert.

Die Reilinger hatten aber noch ein Spiel gegen den TTV Heidelberg II zu bestreiten. 8:8 hieß es am Ende und die Reilinger belegten damit einen hervorragenden vierten Tabellenplatz. Reilingen konnte in der Rückrunde fast nie komplett antreten, im Spiel gegen Heidelberg hatten jedoch die Ersatzspieler Heinz Braun und insbesondere Lukas Vogelbacher maßgeblichen Anteil am Punktgewinn. Mark Prim und Manuel Vögele sicherten sich mit zwei Punkten gegen Heidelberg den Titel „Bestes Doppel der Bezirksliga“ mit einer 18:1-Saisonbilanz vor der Plankstadter Kombination Müller/Vierling (18:2).

Bezirksklasse

Die TTG EK Oftersheim II hatte im letzten Heimspiel gegen die DJK Dossenheim die große Chance, mit einem Heimsieg den direkten Klassenerhalt doch noch zu schaffen, da der direkte Konkurrent TTC Edingen-Neckarhausen beim Meister Mühlhausen II mit 0:9 chancenlos war. Und die Oftersheimer boten einen großen Kampf. Im Doppel sorgten Keller/Gericke für den perfekten Start, Schön/Gerhard hatten bei 2:1- Satzführung die Gelegenheit, das Dossenheimer Topdoppel Beyer/Brendle zu bezwingen, aber im vierten Satz unterlagen sie denkbar knapp mit 12:14. Danach wurde das Gästedoppel seiner Favoritenrolle gerecht. Maier/Wüstenhagen sorgten mit einem 11:5 im fünften Satz für die wichtige 2:1-Führung.

In der ersten Einzelrunde blieben die Gastgeber auf Tuchfühlung. Michael Keller, Florian Schön und Ulrich Wüstenhagen mussten allerdings drei knappe Fünf-Satz-Niederlagen hinnehmen, sodass die Gäste mit 5:4 in Führung gingen. Die Vorentscheidung fiel im Spitzeneinzel zwischen Michael Keller und Leo Brendle, das der Dossenheimer mit 13:11 im fünften Satz für sich entschied. Oftersheim erholte sich von diesen fünf knappen Niederlagen im fünften Satz nicht mehr und unterlag letztlich deutlich mit 4:9. In der Relegationsrunde trifft Oftersheim nun auf die Kreisliga-Zweiten TTC Wiesloch-Baiertal und TSG Eintracht Plankstadt II. mbu

Stenogramme Bezirksliga

DJK Wallstadt - TSG Eintracht Plankstadt 5:9: Punkte Plankstadt: Müller/Vierling, Beschorner/Wittmann, Weis, Müller, Vierling (2), Wittmann (2), Kolb

TTC Ketsch II - SG Sandhofen/TV Waldhof 9:3: Punkte Ketsch: Schütze/Wollenweber, Sander/Martin, Wehland (2), Sander, Schütze (2), Wollenweber, Martin

TTC Reilingen - TTV Heidelberg II 8:8: Punkte Reilingen: Prim/Vögele (2), Pulver/Vogelbacher, Vögele, Pulver, Braun, Vogelbacher (2)

TTC Reilingen - SV Waldhilsbach 9:0 (kampflos)

Stenogramme Bezirksklasse

TTG EK Oftersheim II - DJK Dossenheim 4:9: Punkte Oftersheim: Keller/Gericke, Maier/Wüstenhagen, Gerhard, Maier.

TTV Heidelberg III - TTC Hockenheim II 9:0 (kampflos)