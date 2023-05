Vor dem Kampf standen diejenigen im Mittelpunkt, die in der Vergangenheit für den JSV Speyer Großes geleistet haben: Fünf langjährige Leistungsträgerinnen der Frauenmannschaft, die schon damals unter Teamchefin Nadine Lautenschläger große Erfolge feierten – vom Bundesligatitel bis hin zu Europäischen Turnieren – wurden offiziell verabschiedet: Barbara Bandel, Selina Dietzer, Rebecca Bräuninger, Vanessa Benkert und Maike Ziech.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teamchefin hielt eine kleine Laudatio auf das Quintett und der Vereinsvorsitzende Michael Görgen Sprau und Geschäftsführerin Gerlinde Görgen verteilten Präsente an die fünf.

„Es war sehr schön, sie wieder zu sehen und es war mir wichtig, vor dieser Kulisse im Judomaxx ein paar Worte an sie zu richten, auch wenn es etwas emotional war. Insgesamt war es eine rundherum gute Veranstaltung, gute Werbung für den Judosport und gute Werbung für unseren JSV“, so Nadine Lautenschläger am Ende eines intensiven aber sehr erfreulichen Tages. zg