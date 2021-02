Motorsportbegeisterte zwischen 16 und 23 Jahren haben am Samstag, 13. März, wieder die Chance, eine günstige Einstiegsmöglichkeit in den Automobilsport kennenzulernen: den Automobil-Slalom. Ziel für die jungen Teilnehmer ist es, durch den an diesem Tag stattfindenden Sichtungslehrgang in den Kader des ADAC für den Slalom-Youngster-Cup aufgenommen zu werden, der maximal 30 Fahrer umfasst. Die Serie ist ein Angebot des ADAC Nordbaden an Nachwuchs-Motorsportler zum Einstieg in den Automobilslalom – der beliebtesten Breitensport-Disziplin im Motorsport.

AdUnit urban-intext1

Der Sichtungslehrgang auf dem Verkehrsübungsplatz in Kronau besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil mit Fahrtipps und Übungen. Anmeldeschluss ist Montag, 1. März bei der Sportabteilung des ADAC Nordbaden unter Telefon 0721/8 10 49 12 oder www.motorsport-nordbaden.de.

Die Teilnehmer am ADAC- Youngster-Cup brauchen keinen Führerschein, da die Veranstaltungen auf abgesperrten Plätzen stattfinden. Es benötigt jeder Teilnehmer aber eine nationale C-Lizenz des Deutschen Motorsportbundes. Hierfür stellt der ADAC Nordbaden zwei Autos (Opel Corsa, Opel Adam) zur Verfügung. Dabei werden in acht Wertungsläufen die Platzierungen zur nordbadischen Meisterschaft ausgefahren. Die Besten jeder Altersklasse haben dann im Spätjahr die Chance, sich mit den Teilnehmern aller Regionalclubs beim ADAC-Bundesendlauf zu messen. zg