Eine ganze Zeit lang hat der TSV Allach die Südgruppe der Jugend-Bundesliga Handball doch ordentlich aufgemischt. Aber zuletzt zeigten sich ein paar Risse in der sonst unerschütterlichen Wand der Bayern. Beim letzten Heimspiel mussten sich die Münchener mit einem Remis gegen Coburg begnügen.

Jetzt will die HG Oftersheim/Schwetzingen die Allacher einer Belastungsprobe unterziehen (Samstag, 16 Uhr). „Verstecken wollen wir uns auf keinen Fall“, erläutert Co-Trainer Justin Hahne, „sondern wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen“. Bis jetzt, in der aktuellen und der letzten Saison, hatte die HG gegen Allach immer so ihre Schwierigkeiten gehabt und nicht allzu viel gerissen. Das würden die Kurpfälzer auf der Reise von einer Residenzstadt Carl Theodors in die andere gerne ändern. „Wir fahren dorthin, um unsere Serie fortzusetzen“, gibt sich Hahne kämpferisch. „Die Jungs sind deswegen hoch motiviert, haben Selbstvertrauen und wir wollen uns auch nicht von vorgeblichen Allacher Personalsorgen täuschen lassen.“ Umgekehrt ist auch die HG-Aufstellung wegen des Derbys der „Ersten“ in Großsachsen noch nicht abschließend geklärt. mj

