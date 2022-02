GymTa-Session Altlußheim sammelt wichtige Punkte

Drei weitere erfolgreiche Turniere liegen hinter den Tänzerinnen und Tänzern des TSV GymTa-Session Altlußheim. Trotz der immer noch schwierigen Umstände aufgrund der Pandemie präsentierten sie sich wieder in absoluter Bestform.

Abermals trumpfen die Schautanz- Solistinnen auf. In der Hauptklasse glänzte Monia Petry mit neuer persönlichen Bestleistung und sicherte sich den Sieg. Dahinter platzierte sich Noelle Widmann. Nele Hauke (Jugendklasse) verbesserte sich bisher in jedem Wettkampf und stand auch dieses Mal mit 292 Punkten ganz oben auf dem Treppchen. Den Doppelsieg in dieser Konkurrenz machte Mathilde Vuolo perfekt. Sie bestätigte ihre bisherigen Leistungen. Schüler-Solistin Finja Dennhardt zeigte bei ihrem dritten Wettkampf dieser Saison etwas Nerven und errang Platz zwei. Zwei Wochen später fand sie dann wieder zu ihrer gewohnten Stärke zurück und ertanzte sich souverän den Sieg. Somit steht auch fest, dass sich alle Altlußheimer Solistinnen durch ihre hervorragenden Platzierungen in den Gesamtranglisten einen weiteren Saisonstart gesichert haben.

Wie auch schon beim ersten Turnier waren die Tänze der Schülerklasse bei den Wettbewerben in Heilbronn ohne direkte Konkurrenz am Start. Dennoch gelang es Hannah Birke/Emilia Larm, Franziska Grasmück/Luca Augustin (beide Schautanz Duo) und den Dancing Elements wichtige Punkte für die Ranglisten zu sammeln, die über die Qualifikationen zu den Meisterschaften entscheiden.

Grund zur Freude gab es für die Aktiven der Jugendklasse. Auch in dieser Altersklasse feierte der TSV im Schautanz Duo einen Doppelsieg durch Emely Johann/Sophie Reuter Mathilde Vuolo/Daniel Benciu. Viel Zeit zum Durchatmen blieb kaum, denn schon kurze Zeit später standen die vier mit der Formation Estrellas im Schautanz Freestyle auf der Bühne. Die mit perfekt ausgeführten Höchstschwierigkeiten versehene Choreografie wurde synchron und ausdrucksstark dargeboten. Auch hier hatte die Jury kaum etwas auszusetzen und belohnte diesen starken Auftritt mit dem Sieg.

Auch die „große Schwester“, die Formation Futuro erreichte im Schautanz Freestyle den ersten Platz. Einmal gab es hier in der Wertung sogar die „magische“ Höchstpunktzahl 100. Mischell Hohler/Kevin Ulrich siegten im Schautanz Duo der Hauptklasse. Beim nächsten Wettkampf in Franken zeichneten sie abermals eine fantastische Darbietung auf den Tanzboden, an der auch Leonardo da Vinci, die Hauptfigur des diesjährigen Programms, seine Freude gehabt hätte.

Die perfekte Symbiose aus Anmut, Kraft und Ausstrahlung brachte den beiden den nächsten Sieg dieser Saison ein. Zweimal sogar bekamen sie die Höchstnote 100. Chiara Blotzheim/Jamena John wurde Zweite, die Formation Futuro siegte im Schautanz Freestyle ungefährdet. Die kommende Turnierpause haben sich alle mehr als verdient, bevor es dann im März mit den letzten Qualifikationsturnieren in die heiße Phase der Saison geht. zg