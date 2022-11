Hanbas: Wir wollen alles raushauen

Nach dem ersten Dreier nach zuvor fünf sieglosen Ligapartien ist die Stimmung beim Fußball-Kreisligisten TSG Eintracht Plankstadt wieder etwas gelöster. Da kommt nun der Fußball-Kreispokal am Mittwochabend als Abwechslung zum Ligaalltag gerade recht.

Im Viertelfinale, in dem sieben von acht Teilnehmer aus der Kreisliga stammen – zudem ist noch der B-Ligist SV Sandhofen II dabei – erwartet die Elf von Trainer Ali Hanbas den FV Leutershausen, der am Wochenende seinen zweiten Saisonsieg feierte. Hanbas will den Gegner daher nicht am Tabellenstand messen. „Das wird eine brutale Nummer. Der Pokal ist mit der Liga ohnehin nicht zu vergleichen“, rechnet der TSG-Coach mit einer völlig offenen Partie, kündigt aber eine kampfstarke Plankstädter Elf an: „Wir wollen im Pokal alles raushauen und den Sieg vom Wochenende bestätigen.“In der Liga sind sich die beiden Teams bereits am fünften Spieltag gegenübergestanden. Damals siegte die TSG Eintracht mit 3:2. Dies nehmen sich die Plankstädter Spieler durchaus als Vorlage, um erneut als Gewinner vom Feld zu gehen. Wenngleich der Ausgang dieser Partie ungewiss ist, so steht zumindest fest, dass die beiden Clubs im aktuellen Wettbewerb beide noch ein garantiertes Spiel haben. Der Sieger der Begegnung trifft im Halbfinale auf den Gewinner aus dem Spiel zwischen der TSG Lützelsachsen und der SpVgg Wallstadt. Der Verlierer darf in der Qualifikation für den bfv-Pokal auch nochmal ran und trifft ebenfalls auf den Verlierer von eben besagter Partie.

Das Viertelfinale im Überblick: SV Sandhofen II – VfR Mannheim II (Mittwoch, 19 Uhr), TSG Eintracht Plankstadt – FV Leutershausen (Mittwoch, 19 Uhr), MFC 08 Lindenhof – SC Rot-Weiß Rheinau (Mittwoch, 19 Uhr), TSG Lützelsachsen – SpVgg Wallstadt (Mittwoch, 19.30 Uhr). wy