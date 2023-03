Hand in Hand mit den Stars vom SV Sandhausen aufs Feld

Sandhausen. „Sandhausen, Sandhausen“, kam es lauthals aus 25 Kehlen, als die Mannschaft des SVS vor der Fußball-Zweitligapartie gegen den FC St. Pauli (0:5/wir berichteten) auf dem Weg vom Bus in die Kabine an den Einlaufkindern des SV 98 Schwetzingen vorbeikam. Die Jungen und Mädchen der F-Junioren-Mannschaft hatten dieses Erlebnis unter dem Motto „Das Leben ist bunt“, einer Aktion des Internetportals Heidelberg24 in Kooperation mit dieser Zeitung, zu verdanken.

Ganz aufgeregt waren die glücklichen Gewinner und ihre Begleiter um Jugendleiterin Daniela Kraus von Anfang an, als sie vor dem Stadiontor von Maskottchen „Hardi“ empfangen wurden. Doch die Anspannung stieg schier ins Unermessliche, als sich das Tor zum Innenraum öffnete, die kleinen Kicker hineinlaufen durften und die Profis beim Aufwärmen hautnah erlebten. Toll war der freundliche Begrüßungsapplaus aus dem St.-Pauli-Fanblock. Und sogar auf der Ersatzbank durften sie Platz nehmen, ehe es zum Spielertunnel ging, wo sie auf die Stars warteten und schon beim Gang in die Kabine abklatschten.

Dann kam der große Moment, als sie in ihren bunten Trikots mit den 22 Profis und dem Schiedsrichter-Team um Deutschlands bekanntesten Unparteiischen Deniz Aytekin vor den über 7000 Zuschauern auf den Platz laufen durften. Auch das Spiel war ein tolles Erlebnis – trotz der schwachen Leistung des SVS.