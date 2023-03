Handballer des TV Brühl rücken in der Badenliga nach vorne

Auch im Heimspiel gegen die HG Saase hielten sich die Brühler Badenliga-Handballerinnen schadlos. Gegen die weiterhin punktlosen Gäste gewannen sie mit 27:23, womit sie sich mittlerweile auf Platz fünf vorgearbeitet haben.

Trainerin Kerstin Siebenlist war optimistisch in die Partie gegangen: „Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden, obwohl es nicht leicht wird. Danach können wir befreiter in die restlichen Spiele gehen.“ Mit dieser Aussage traf sie den berühmten Nagel auf den Kopf, denn Saase wollte mit einem Sieg wohl die letzte Chance auf den Klassenerhalt beim Schopf packen.

Da der personell weiter stark gebeutelte TVB mit dieser Partie endgültig in ruhigeres Fahrwasser gelangen wollte, entwickelte sich eine zu Beginn nervöse, aber dennoch rasante Partie. Brühl, in der gleichen Besetzung wie vor Wochenfrist in Stutensee, agierte mit offensiver Deckung und schnellem Spiel nach vorne. Die Abwehr zeigte sich weiter stabilisiert, das Mitwirken von Sophia Schneider an dieser Stelle zahlte sich aus. Vorne nahmen wie gewohnt Maike Röschel und Marie Joerg die Zügel in die Hände. Mit flüssigem Kombinationsspiel brachte Brühl die Gästeabwehr immer wieder in Bewegung, in die entstehenden Lücken tankten sich die Gastgeberinnen an den Kreis zu den entsprechenden Abschlüssen vor. Die wurden allerdings nicht häufig genug verwertet, sodass Saase die Begegnung zunächst offen gestaltete. Nach einer Viertelstunde (5:6) erspielten sich die Brühlerinnen allmählich Feldvorteile. Fünf Treffer in Folge, brachten einen Vier-Tore-Vorsprung (10:6), der bis zur Pause auf 15:10 ausgebaut wurde.

Sofort nach Wiederbeginn sorgten die Gastgeberinnen dann für die Vorentscheidung. Zeitweise betrug die Führung acht Tore (18:10 und 20:12). Im Gefühl des sicheren Sieges und zugleich nachlassenden Kräften erlaubten es der HG, zahlenmäßig näher zu kommen, ohne allerdings die Spielkontrolle in den Griff zu bekommen. Die körperlich überlegenen Gäste gaben zwar nicht auf, aber an eine Wende war nicht zu denken. Beispielhaft erzielten jetzt Anja Gross und Lisa Bühn die Tore, die den Erfolg zementierten. Der verdiente Erfolg am Ende war zu keiner Zeit gefährdet.

Kerstin Siebenlist: „Hauptsache gewonnen. Jetzt können wir es etwas entspannter angehen. Hinten hat vieles gepasst, aber vorne haben wir zu viele freie Würfe vergeben, das kann in anderen Spielen wehtun.“

TVB: S. Pristl, Göbel; Bühn (5), Gross (7/3), Henn (1), Trautmann (1), F. Pristl (1), Deuker (1), Joerg (3), Röschel (8/1), Schneider, V. Böhrer.