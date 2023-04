Heidelberg Academics schaffen Klassenerhalt trotz Niederlage gegen Bonn

Heidelberg AdUnit Mobile_Pos2 AdUnit Content_1 33 Minuten lang hielten die Academics Heidelberg gegen eines der Spitzenteams der Basketball-Bundesliga, die Baskets Bonn, voll dagegen. Die 4053 Zuschauer im SNP Dome fieberten begeistert mit und honorierten, dass die Gastgeber bis zu diesem Zeitpunkt dem haushohen Favoriten alles abverlangt hatten. Es stand 65:68 und dann riss plötzlich der Faden. Am Ende tauchte ein 74:91 (18:23, 22:18, 19:19, 15:31) auf der Anzeigetafel auf. Das zweite Basketball-Bundesliga-Duell zwischen den Brüdern Joonas (37) und Tuomas Iisalo (40) war somit erneut an den älteren, erfahreneren Head Coach der Rheinländer gegangen. Allerdings sollte es ein himmelweiter Unterschied zum deutlichen 65:98 in der Hinrunde sein. Heidelberg hat sich also qualitativ weiterentwickelt.

Die frohe Botschaft folgte einen Tag nach dem Schlusspfiff, denn die allerletzten Zweifel am Ligaverbleib sind mittlerweile beseitigt. In einem Offensivspektakel bezwang Schlusslicht Bayreuth den Vorletzten Skyliners Frankfurt mit 113:107 in „Mainhattan“, wodurch die Hessen allenfalls noch mit den Universitätsstädtern punktemäßig gleichziehen könnten. In diesem Fall würde freilich der gewonnene direkte Vergleich für die Kurpfälzer sprechen. Dazu wird es aber nicht kommen. Heidelberg hat bereits an diesem Mittwoch, 26. April, 19 Uhr, die Chance, den 13. Saisonsieg in Bayreuth einzufahren. Für die Franken würde das wiederum den Knock-out und Abstieg in die ProA bedeuten.

Eric Washington von den Heidelberg Academics beim Wurf. © Andreas Gieser

Im Kräftemessen mit dem Champions-League-Halbfinalisten Bonn verkauften sich die Academics teuer. Das finale 74:91 täuscht darüber hinweg, dass sich die Bonner erst in den letzten sieben Minuten entscheidend abzusetzen vermochten. Einer der Meisterschaftsfavoriten neben Alba Berlin und dem FC Bayern München machte das unheimlich geschickt, erhöhte nochmals die Intensität in der Verteidigung und traf, als es darauf ankam, wesentlich besser. „Die ersten drei Viertel waren wir da und konzentriert. Bonn war im letzten Viertel wie eine Schlange“, sagte Joonas Iisalo respektvoll, „sie hatten den Griff fest um unseren Hals und immer fester zugezogen. Am Ende hatten wir keine Chance.“

Klassenunterschied zwischen Heidelberg und Bonn am offensiven Brett

Wie immer im Basketball verrät der Statistikbogen alles. Die physische Überlegenheit der Baskets bedeutete, dass Heidelberg 30 und Bonn insgesamt 49 Rebounds sammelte. Noch eklatanter sollte der Klassenunterschied am offensiven Brett sein - 9:27 gegen die Heidelberger. Dem deutschen Nationalcenter Leon Kratzer gelang hierbei ein „Double-Double“ mit 12 Punkten und 13 Rebounds.

Beeindruckend war unterdessen die Vorstellung von MVP-Kandidat TJ Shorts II. Der wieselflinke, lediglich 1,75 Meter große US-Amerikaner erwies sich als „Monster der Effizienz“. Er markierte 25 Punkte und legte sechs Assists auf - wohlgemerkt in nur 21:30 Minuten Spielzeit. Ihm am nächsten kam Sebastian Herrera (20 Punkte, sechs Dreier), den die Academics-Defensive ebenfalls nicht in den Griff bekam.

Die Hausherren wehrten sich tapfer. Vor allem Jack McVeigh (13 Punkte), Eric Washington (13, neun Assists), Vincent Kesteloot (13), Bryan Griffin (11) und Elias Lasisi (9) spielten risikofreudig, wenngleich ihnen dabei logischerweise auch Fehler unterliefen. „Wir waren in der ersten Hälfte nicht gut vorbereitet, hatten unsere Schwierigkeiten und Heidelberg hat sehr gut gespielt“, analysierte Tuomas Iisalo die lange umkämpfte Partie, „aber unsere Spieler haben sich nicht unterkriegen lassen, was sie auch in anderen Spielen diese Saison gezeigt haben. Das ist eine gute Teameigenschaft.“

Bonn marschierte weiter, landete sowohl den 14. Saisonerfolg hintereinander als auch einen neuen Clubrekord. Denn 27 Triumphe in 29 Spielen waren „Magenta“ zuvor noch nie gelungen. Letztendlich hatte der Titelaspirant aus der ehemaligen Bundeshauptstadt meist die bessere Antwort, ließ sich von den anfänglichen Schwierigkeiten nicht beirren und spulte sein Programm sehr konsequent, willensstark und selbstbewusst ab.

Mehr zum Thema Basketball-Bundesliga Gewinnertyp, Topwerfer und Defensivspezialist Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Basketball-Bundesliga 99:75 - Ausrufezeichen der Heidelberg Academics Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Basketball Saisonbestwert der MLP Academics Heidelberg Mehr erfahren

Die Academics müssen sich unterdessen nicht ärgern. Sie zeigten bis auf die Reboundausbeute eine gute Leistung, obwohl Niklas Würzner (Knöchelverletzung) und Tim Coleman (Handverletzung) im Heimspiel passen mussten. An diesem Dienstag (19 Uhr) geht es zwischen Bonn und Berlin um Platz eins vor den Mitte Mai beginnenden Play-offs, am Mittwoch gastieren die „Akademiker“ in Bayreuth. Ein Bundesliga-Dino, der sich offenbar noch nicht aufgegeben hat. Der Sieg in Frankfurt ist als klares Lebenszeichen zu werten. Academics, aufgepasst!

Academics: McVeigh (13/2 Dreier), Kesteloot (13/1), Washington (13/2), Griffin (11), Lasisi (9/3), Hundt (5/1), Ugrai 4, Ely (3/1), Vargas (3/1), Edwardsson, Herzog.