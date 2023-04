Heidelberg Academics vor "Wölfen" des MBC gewarnt

Heidelberg. Vorletztes Heimspiel, vorletzte Gelegenheit für die Academics, den Stimmungstempel SNP dome in Heidelberg zum Beben zu bringen - und ein ohnehin bemerkenswertes Spieljahr 2022/2023 in der Basketball-Bundesliga weiter zu veredeln. Am Sonntag, 15 Uhr, empfangen die Academics Heidelberg den Mitteldeutschen Basketball Club, der seine Baden-Württemberg-Reise nach dem knappen 100:104 bei den Riesen Ludwigsburg fortsetzt, die am Dienstag mit dem Gastspiel in Ulm enden wird.

Für den MBC ist die Situation nach wie vor angespannt, noch haben die „Wölfe“ aus Weißenfels als derzeitiger Tabellen-14. den Klassenerhalt nicht in der Tasche, während die Academics bereits sicher sind. 3200 Tickets sind bereits verkauft, Restkarten gibt es an der Tageskasse.