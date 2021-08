Heimat feiert Olympiasiegerin Malaika Mihmabo

Oftersheim/Region. Viele von ihnen saßen nachts vor dem Fernseher und haben den Triumph von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo live mitverfolgt – Wegbegleiter, Trainingskameraden, Freunde, Sportler, Sportfunktionäre oder Bürgermeister. Hier sind einige Reaktionen.

Goldig: Mihambo mit ihrer Goldmedaille. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler/dpa

Jens Geiß (Bürgermeister von Oftersheim): Woooow. Oftersheim gratuliert Malaika Mihambo zum Olympiasieg. Einmal mehr hat sie es mehr als spannend gemacht - aber das kennen wir ja mittlerweile, Wahnsinn. Alles Gute von Oftersheim nach Tokio!

Philipp Krämer (Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes): Natürlich war der Wecker gestellt, so dass ich pünktlich den Wettkampf verfolgen konnte. Der Einstieg mit dem ersten Sprung war schon mal stark und damit der Endkampf sicher, so dass Malaika mit den nächsten Versuchen etwas riskieren konnte. Mir war klar, dass sie von der effektiven Sprungweite her kaum zu schlagen ist und dass es zum Sieg reicht, wenn sie nur einigermaßen den Balken trifft. Im letzten Versuch berührte sie diesen und sprang 7,195 m weit, so dass die glatten 7,00 Meter herauskamen, die für den verdienten Sieg reichten. Direkt nachdem dem Wettkampf ging mein WhatsApp-Glückwunsch nach Tokio. Wir sind stolz auf Malaika und freuen uns mit ihr, der ersten Olympiasiegerin aus dem Badischen Leichtathletik-Verband. Sie hat damit ihre unglaubliche Titel- und Medaillensammlung in Gold komplettiert, da sie nun den Goldmedaillen bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften auch die olympische – und damit besonders strahlende – „Goldene“ hinzufügte. In der Hoffnung, dass sie diesen Platz mit einem weiteren badischen Athleten teilen wird, da wir mit Johannes Vetter im Speerwurf eine zweite realistische Goldchance im Speerwerfen haben. Ich denke und danke aber in diesem Moment des Erfolges auch Ex-Trainer Ralf Weber, der großen Anteil an der tollen Karriere von Malaika hat.

Kerstin Schaub (stellvertretende Leichtathletik-Abteilungsleiterin TSV Oftersheim): Aufgrund der frühen Uhrzeit war es mir leider nicht möglich, das Finale live anzusehen, allerdings ging mein erster Griff heute Morgen direkt ans Handy um das Ergebnis abzufragen. Es war wieder einmal sehr beeindruckend, mit welcher Nervenstärke, inneren Ruhe und Vertrauen in sich selbst, Malaika diese tolle Leistung erzielen konnte. Der TSV Oftersheim ist sehr stolz, eine so großartige Athletin in seinen Reihen zu haben.

René Pöltl (Oberbürgermeister von Schwetzingen, wo die Olympiasiegerin inzwischen wohnt): Für die Stadt Schwetzingen und ihre Bürger gratuliere ich Malaika Mihambo sehr herzlich zu ihrer herausragenden Leistung und zur Goldmedaille im Weitsprung. Sie ist eine großartige Sportlerin und eine tolle Person. Da sie mit Schwetzingen enger verbunden ist, freuen wir uns sehr mit ihr über diesen einmaligen Erfolg.

Maike Braun (langjährige Trainingskameradin und Freundin aus Oftersheim): Für diesen allesentscheidenden Sprung hat Mali nicht nur rund 40 Meter, sondern seit der letzten Olympiade über viele Trainingseinheiten, Testwettkämpfe und Meisterschaften hinweg Anlauf genommen. Und wenn man dann miterleben darf, wie ihr ganzer Einsatz nun mit dem bedeutendsten Titel der Sportwelt vergoldet wird, ist das einfach Gänsehaut pur!

Dr. Sabine Hamann (Vorsitzende des Sportkreises Mannheim): Als Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, zu dem auch der TSV 1895 Oftersheim gehört, habe ich es mir natürlich auch an meinem Urlaubsort Binz auf Rügen nicht nehmen lassen, den Wecker zu stellen, um per Internetstream den spannenden Wettkampf von Malaika Mihambo live mitzuerleben. Ich freue mich sehr, dass die sympathische Sportlerin nun dem deutschen und den Europa- und Weltmeistertiteln noch einen Olympiasieg hinzufügen konnte. Respekt und Anerkennung für diese großartige Leistung. Mein ganz besonderer Dank und Glückwunsch gilt aber heute insbesondere auch dem Heimatverein von Malaika, dem TSV Oftersheim, der einmal mehr bewiesen und gezeigt hat, wie wichtig gelingende Nachwuchsarbeit ist.

Dieter Heinzmann (Pressewart im Leichtathletik-Kreis Rhein-Neckar): Ich habe mir heute Nacht den Wecker gestellt, um diesen Wettbewerb live erleben zu dürfen. Und Malaika hat sich toll präsentiert und mit ihrer Nervenstärke die Goldmedaille gewonnen. In diesen Momenten denke ich zurück an viele Wettkämpfe der Schülerin Malaika Mihambo. Besonders in Erinnerung ist mir der Hochsprung bei den badischen Hallenmeisterschaften U 16, den in sie meiner Erinnerung mit 1,70 Meter gewann. Hier war die Extraklasse bereits erkennbar.

Holger Löhr (ehemaliger Handball-Nationalspieler aus Oftersheim): Überragend und sowas von verdient. Eine tolle Persönlichkeit, sympathisch, authentisch und nicht abgehoben! Ein Vorbild, nicht nur für Einzelsportler.

Anne Scheiber (weitere langjährige Wegbegleiterin beim TSV Oftersheim): Wie bei Olympia 2016 in Rio hat auch heute Nacht wieder mein Wecker geklingelt, um das Weitsprung Finale mit Mali live zu sehen. Es war wirklich ein super packendes Finale, an Spannung kaum zu überbieten und wieder mal kam es auf den letzten Sprung an. Riesen Respekt für diese Nervenstärke und vor allem, dass sie, wie fast jedes Jahr, ihre beste Leistung am Saisonhöhepunkt zeigen konnte. Herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg.