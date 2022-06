Heimatverein wird für Arbeit belohnt

Der Eppelheimer Fußball-Abteilungsleiter Achim Scharwatt wählte das Landesligaderby gegen den SV 98 Schwetzingen als Rahmen, um in der Pause eine Ehrung durch Verbandsjugendleiter Rouven Ettner entgegenzunehmen. Anlass war die Bonuszahlung des Badischen Fußball-Verbandes und Deutschen Fußball-Bundes, die Vereine für gute Nachwuchsarbeit finanziell unterstützt. Pro Jahr schüttet der DFB über 500 000 Euro in über 150 Vereinen aus – Geld, das wiederum in die Jugendausbildung eingesetzt werden muss.

Ettner betonte, dass in den vielen kleinen Clubs Nachwuchsfußballer hervorragend ausgebildet werden. Hierbei werde ein enormer Aufwand von vielen engagierten ehrenamtlichen Trainern und Betreuern betrieben, die viel Freizeit und Herzblut in die Ausbildung der Jugendlichen investieren. Der 19-jährige Topaz Kronmüller ist der Beweis, dass das fußballerische Rüstzeug nicht nur in den vielen Leistungszentren, sondern die Basis in jungen Jahren auch in den einzelnen Vereinen gelegt wird.

Kronmüller ist Jahrgang 2002 und begann seine fußballerische Karriere beim ASV Eppelheim. Sein Talent blieb den Scouts nicht verborgen und so wechselte er als älterer D-Junior nach Hoffenheim.

Sogar ein Länderspiel absolviert

Dort entwickelte sich der JugendBundesligaspieler sowie Auswahl- und Nationalspieler prächtig: 2019 zog es den gebürtigen Heidelberger dann in die Knappenschmiede von Schalke 04. Kronmüller schaffte den Sprung in die U23, in der er es in der jetzt abgelaufenen Saison in der Regionalliga West auf elf Einsätze brachte. Der Höhepunkt seiner noch jungen Laufbahn war 2019 ein Einsatz in der U18-Nationalmannschaft gegen Serbien.

Bei der Ehrung waren seine Eltern sowie alle Trainer dabei, die ihn in seiner Eppelheimer Zeit unter ihren Fittichen hatten. Freude hatte dann auch Abteilungsleiter Scharwatt als er aus den Händen von Rouven Ettner den Scheck über 1700 Euro entgegennehmen durfte.

In Eppelheim drückt man dem jungen Spieler besonders die Daumen, dass er den Sprung zu den Profis schafft und zu seinem ersten Einsatz kommt. Denn da würde der Geldsegen für die SG noch einmal weitaus höher ausfallen. lof

